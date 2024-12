La música regional mexicana, en particular el subgénero de los corridos tumbados, ha ganado un auge impresionante durante el año 2024 y promete seguir siendo una de las tendencias más escuchadas en todo el mundo para el próximo 2025. Este estilo ha trascendido fronteras y se ha posicionado como una de las propuestas musicales más innovadoras y queridas por jóvenes y adultos por igual, especialmente en los países de habla hispana.

A medida que más artistas se suman a esta ola, lanzando nuevos trabajos que fusionan el tradicional sonido del norte de México con elementos modernos, el género se mantiene en constante evolución. Y uno de los exponentes más grandes del género es Peso Pluma, quien se ha convertido en un referente internacional de este estilo musical. Con sus letras llenas de historias crudas y, a menudo, controvertidas, el Doble P ha capturado la atención de millones de personas, destacando no solo por su talento vocal, sino también por su capacidad para conectar con las audiencias jóvenes, quienes encuentran en sus canciones una voz para sus realidades y emociones.

El crecimiento imparable de los corridos tumbados no solo ha impactado en el panorama musical, sino también en la cultura popular, pues las letras de los corridos, que a menudo cuentan historias de vida en los márgenes de la sociedad, se han convertido en un espejo de las realidades de muchas personas, especialmente de las generaciones más jóvenes que buscan un espacio de identificación y expresión. Es por ello que cada vez más artistas mexicanos buscan incursionar en el género, siendo la icónica Majo Aguilar una de las más interesadas.

Majo Aguilar es una de las voces más reconocidas de la música ranchera, pues además de su espectacular voz, también es conocida por su capacidad para fusionar la música tradicional mexicana con otros géneros, nombrándose incluso como una "ranchera galáctica". Este apodo tiene su origen en el aesthetic "Space Cowboy", pero debido a sus orígenes mexicanos, la cantante tradujo la frase de forma literal para describir su música y forma de ser.

Así mismo, Majo ha explicado que al inicio de su carrera como cantante de música ranchera, había sentido la necesidad de darle un toque personal y único a su estilo, lo que la llevó a adoptar el apodo de "ranchera galáctica". Según Aguilar, esta denominación no solo refleja su amor por la música tradicional mexicana, sino también su disposición para fusionar géneros y explorar nuevos territorios musicales, como lo demuestra su incursión en el mundo de los corridos tumbados.

Fue así como en una entrevista reciente con "Ventaneando" que la "ranchera galáctica" habló de su interés en fusionar los corridos tumbados con el mariachi, pues durante su participación en el Festival Arre tuvo la oportunidad de ver la presentación de Peso Pluma, misma que la dejó impactada por la cantidad de instrumentos usados y la forma en la que cada uno va tejiendo nuevas melodías, lo que despertó en ella el interés por este género musical.

Pude ver 10 minutos de la presentación de Peso Pluma y recuerdo que se me puso la piel chinita por escuchar los instrumentos y es impresionante [...] Desde ahí dije 'tengo que mezclar ese sonido'. El Mariachi en sí ya es súper poderoso e imponente; ahora con un poquito de docerolas (guitarras de 12 cuerdas), con un trombón y esos elementos [...] Ya estamos en ensayos y tengo unas canciones, no tienen idea cómo suena y me llena el alma de ilusión, explicó Majo Aguilar para las cámaras de "Ventaneando".