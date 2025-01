Anthony Hopkins celebra 49 años de sobriedad y envía inspirador mensaje de Fin de Año: "no estás solo"

Este 31 de diciembre el icónico actor Anthony Hopkins se encuentra celebrando su cumpleaños número 87, pero además ha usado su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje sobre su vida en sobriedad, pues también se han cumplido 49 años desde que el intérprete decidió dejar de beber alcohol, pues su consmuo era tan problemático que incluso llegó a poner en peligro su vida y la de otras personas al conducir completamente ebrio.

A través de un video que ya acumula miles de interacciones, el galardonado actor británico abrió su corazón sobre su experiencia personal con el alcohol, su proceso de recuperación y el impacto que ha tenido en su vida tanto personal como profesional. Y es que la decisión de Anthony Hopkins de alejarse del alcohol no fue fácil, pues tras años de vivir bajo la influencia de la bebida, el actor comenzó a darse cuenta de los peligros que su comportamiento implicaba, no solo para su carrera, sino también para su vida.

Por otra parte, el mensaje de Hopkins también llega en un momento especial, ya que con 87 años y más de 6 décadas de carrera en el cine, Hopkins ha logrado consolidarse como uno de los actores más talentosos y respetados de la historia del cine mundial. Su legado incluye más de 140 películas, pero sin duda su papel más emblemático fue el del Dr. Hannibal Lecter en "El silencio de los inocentes" (1991), por el cual recibió el codiciado Premio Oscar a Mejor Actor.

Y es que a lo largo de su carrera, Hopkins ha sido un referente para muchas generaciones, no solo por su talento actoral, sino también por su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en un medio tan competitivo como el cine. A pesar de las complicaciones de la vida y la industria del entretenimiento, el actor ha demostrado que la pasión y la dedicación pueden mantenerse intactas incluso en los años más avanzados; pero también es un ejemplo de cómo una difícil decisión puede mejorar la calidad de vida.

Hoy hace 49 años dejé de beber. Y me lo estaba pasando genial. Pero luego me di cuenta de que estaba en un gran, gran problema porque no podía recordar nada y estaba conduciendo un coche borracho como un loco. Entonces, en ese día fatal, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que la conseguí [...] Llamé por teléfono a un grupo de personas como yo, alcohólicas. Y eso fue todo. Sobrio. Me he divertido más que nunca en estos 49 años. Me volví sobrio y, aunque suene a una palabra aburrida, he tenido una vida maravillosa, declaró Anthony Hopkins en su video.