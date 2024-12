Michelle Salas dedica un triste mensaje por la muerte de su bisabuela Silvia Pinal

Michelle Salas una de las integrantes más conocidas de la dinastía Pinal compartió su triste sentir respecto a la muerte de su abuela Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre del 2024 en un hospital de la Ciudad de México, después de días de estar internada tras presentar una infección en las vías urinarias y un cuadro de neumonía.

La celebridad quien es hija de Stephanie Salas y Luis Miguel dio a conocer sus sentimientos reales respecto a lo que vive tras el fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal, quien fue su bisabuela y que dejó un profundo dolor entre todos sus seres queridos y el público mexicano.

La modelo e influencer de 35 años de edad externó que aún sigue intentando encontrar una manera de aceptar que su bisabuela Silvia Pinal ya no está y que su corazón se partió en mil pedazos. También externó que es muy duro lo que siente y que es difícil de asimilar todo lo que ha sucedido en pocos días.

Michelle Salas fue una de las integrantes de la dinastía quien estuvo presente en todo momento durante el velorio y en el homenaje que le hicieron a la primera actriz del cine mexicano en Bellas Artes, mismo que estuvo cargado de momentos emotivos y famosos que acudieron a despedir a la estrella.

Lo que Michelle Salas escribió en su cuenta oficial en Instagram fue un desgarrador mensaje para despedirse públicamente de su bisabuela Silvia Pinal, la celebridad puntualizó en que su mente siempre estará cargada de recuerdos con los que honrará a la primera actriz y agregó que una de las cosas que más extrañará es poder abrazarla.

Para finalizar su bello escrito, Michelle Salas externo que siempre sentirá a Silvia Pinal cerca y que cada detalle la harán recordarla, así como también reveló que fue “Michellina”, el tierno apodo por el que la abuela de su madre la nombraba, dijo que siempre la llevará en su corazón.

“Pero sé, que tu amor y tu luz siguen conmigo. Que tu espíritu sigue guiándome y que con el tiempo me ayudaras y me enseñarás a poder verte y escucharte de una nueva

Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero hoy más que nunca, estoy segura de que las leyendas nunca se van. Que este no es un adios si no un hasta pronto bibis. Te abrazo con el alma. Siempre serás mi ángel guardián. Te amo hasta el infinito. Tu Michellina”