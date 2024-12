Pepillo Origel responde a las críticas por no ir al funeral de Silvia Pinal: "No me invitaron, ni modo"

La farándula continúa de luto por el fallecimiento de la actriz Silvia Pinal y celebridades han recordado los momentos en los que compartieron escenario y cámaras con ella. Entre quienes fueron sus grandes amigos se encuentra Juan José Origel, quien estalló en redes sociales ante los constantes cuestionamientos sobre su ausencia en el funeral y homenaje que se realizó a la “diva del cine de oro mexicano” asegurando que no fue invitado por la familia.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, "Pepillo" Origel se mostró molesto con la hija de la actriz, Sylvia Pasquel, por no haberlo invitado al funeral. El periodista de espectáculos habló sobre su amistad con Silvia Pinal y cuestionó la cercanía que el productor de teatro Iván Cochegrus ha asegurado tener con la diva del cine que estuvo acompañando a la familia en los últimos momentos de vida de la también conductora -aunque no lo mencionó directamente fans aseguran que se refería a él-.

“En primer lugar quiero decirles que no me invitaron a nada, a nada me invitaron, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, le mandó las invitaciones, a mí no me mandó nada, pero claro, ya me lo imaginaba. No fui porque tengo mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones, anda de íntima de este tipo que anda pegado a ellas y yo no soportó a este señor”, dijo Juan José Origel.