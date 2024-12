Revelan qué fue lo que Frida Sofía habló con Alejandra Guzmán y Silvia Pinal antes de la muerte de la Diva

Fue el pasado 29 de noviembre que en conferencia de prensa, Alejandra Guzmán junto con sus hermanos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán confirmó que hubo un acercamiento con su hija Frida Sofía, esto tan solo unos momentos antes de la muerte de la reconocida actriz Silvia Pinal, quien murió a los 93 años debido a complicaciones con una neumonía.

El acercamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo luego que la rockera lo confirmó, sin embargo, parece que las cosas no son como creían, pues, la nieta de Silvia Pinal ha dado algunos indicios de que la reconciliación con su madre está muy lejana a suceder, sin embargo, se ha dado a conocer qué fue lo que platicaron antes de la muerte de la última Diva del cine de oro mexicano.

Revelan qué hablaron Frida Sofía y su abuela Silvia Pinal

Como lo mencionamos anteriormente, se dio a conocer que antes de la muerte de Silvia Pinal, Frida Sofía tuvo un acercamiento con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, la comunicación se dio a través de una videollamada, esto de acuerdo con la información del reportero Ernesto Buitrón del programa Hoy.

Y es justamente en la sección “¿De qué me hablas?”, del programa matutino antes mencionado, que se tocó el tema de la supuesta reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ahí, Buitrón dio detalles de lo que sucedió entre Frida Sofía y los Pinal, durante el lecho de muerte de Silvia Pinal.

“Mira yo te puedo confirmar qué una hora aproximadamente antes de que falleciera la señora Pinal, Alejandra Guzmán le marcó por Zoom a su hija y le dijo: ‘tu abuela está muy grave, ¿quieres hablar con ella?’, y en esa sala había 5 personas y Frida habló con su abuela le dijo que la quería, se despidió en videollamada y lo que le dijo Doña Silvia fue ‘te queremos’ y de ahí después Alejandra decía lo tomamos como acercamiento”, reveló Ernesto Buitrón

Frida Sofía pudo despedirse de su abuela.

Foto: Mezcalent

La verdadera razón por la que Frida Sofía no estuvo en el homenaje a Silvia Pinal

Luego de darse a conocer el acercamiento entre Alejandra Guzmán y su polémica hija, la prensa nacional como la internacional esperaban que Frida Sofía llegará a despedir a su abuela o bien al homenaje póstumo que se le hizo en Bellas Artes, sin embargo, esto no ocurrió, por lo que muchos criticaron a la joven.

Sin embargo, de acuerdo con el reportero de Hoy, quien además es allegado a la familia Pinal, compartió esta mañana que la razón por la que Frida Sofía no habría llegado al último adiós de su abuela es para evitar robarle la atención a la última Diva del Cine de nuestro país: “La intención de Frida de no venir era no robarle pantalla, porque si ella hubiera estado en el homenaje, la nota hubiera sido completamente diferente y no lo que estábamos haciendo”, dijo Buitrón en Hoy