Angélica Rivera "La Gaviota" enfurece, rechaza que opacó a Sofía Castro en su boda: "no usen palabras negativas"

El pasado fin de semana se celebró la boda de la joven actriz, Sofía Castro y el empresario, Pablo Bernot. Durante la celebración la mamá de la novia, la actriz de telenovelas, Angélica Rivera "La Gaviota" sorprendió con un hermoso look que dio bastante de qué hablar, incluso algunos internautas aseguraron que opacó a su hija.

A unos días de la celebración de la boda del año, Angélica Rivera concedió una breve entrevista con distintos medios de la farándula que no terminó de la mejor manera después de que un reportero la cuestionara sobre si opacó a su hija, Sofía Castro en un evento tan importante.

Por medio del canal de YouTube "¡Qué buen chisme!" fueron compartidas las primeras declaraciones que dio "La Gaviota" sobre la boda de su hija, Sofía Castro con el empresario, Pablo Bernot. A pesar de que todo marchaba bien, la protagonista de "Con la misma mirada" expresó su descontento por una pregunta.

En un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Angélica Rivera "La Gaviota" fue cuestionada sobre la boda entre su hija, Sofía Castro y el empresario, Pablo Bernot. La protagonista de la telenovela "Destilando amor" dijo que todo estuvo muy "precioso" y ella estuvo muy "contenta".

La polémica surgió después de que un reportero le dijo a Angélica Rivera que varios internautas aseguraban que había opacado a la novia, la actriz, Sofía Castro. En ese momento "La Gaviota" les dijo a los medios de comunicación que no digan ese tipo de comentarios y mucho menos los repitan. Posteriormente abandonó la plática.

"No digan eso, una mamá jamás, no usen esas palabras negativas, no lo repitan", señaló.