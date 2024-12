Maryfer Centeno defiende a Gala Montes luego de sufrir hate por su relación falsa con Karime Pindter

Gala Montes volvió al ojo público luego de que se diera a conocer en las redes sociales que sostiene una relación su manager, aunque aseguró que se trata de algo abierto; sin embargo, los fans entraron en una profunda decepción porque consideran que su amorío con Karime Pindter fue un fiasco.

En las redes sociales, Gala Montes empezó a recibir comentarios y críticas por haber fingido una relación con la exparticipante de La Casa de los Famosos México, a lo que no dudó en responder. Incluso le reprocharon que utilizara a la comunidad LGBTI+ para darse a conocer e incluso tener una estrategia comercial.

Al respecto, salieron a defenderla en múltiples ocasiones, una de las influencers que abogó a su favor fue Maryfer Centeno, la Grafóloga que en fechas recientes ha estado en boca de todos por la denuncia que interpuso en contra de Mr. Doctor y que todavía sigue en proceso.

La influencer aseguró que en este momento, Gala Montes tiene todo el derecho de explorar las relaciones y de estar involucrada con las personas de la forma que más lo prefiera. Aseguró también que el amor en ningún momento será un pecado, además de que es una persona muy querida en ese canal.

“Gala tiene todo el derecho, la edad y la belleza y además las ganas de explorar el amor en todas las formas y facetas. Gala ha tenido la capacidad de ser transparente y decir las cosas como las siente. Gala Montes es una persona de primera y me refiero a la calidad humana, no sólo a la honestidad con la que se transmite en redes sociales, sino que podría haberse quedado en su privilegio y no, Gala decide hacer una canción de protesta. Gala Montes tiene derecho a vivir la vida como mejor la considere, amar nunca será un pecado. Gala, sabes que te queremos en este canal, como persona y como el ser humano que eres y que es Icho. Tu congruencia no está jamás en duda, al contrario”