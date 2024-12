Rosa Gloria Chagoyán revela si demandará a Karenka por utilizar el nombre de “Juana la Cubana”

En una reciente entrevista para las cámaras del programa matutino "Venga La Alegría", la famosa actriz Rosa Gloria Chagoyán dio a conocer si demandará a la vedette cubana Karenka, esto luego de que la bailarina fuera la protagonista del musical "Juana la Cubana", nombre que habrían usado sin su consentimiento.

Rosa Gloria y su esposo, el productor Rolando Fernández López, son los dueños de dicho título, pues lo registraron como suyo durante la década de los años ochentas cuando la actriz fue la estelar de la emblemática cinta "Juana la Cubana", uno de sus filmes más recordados, y que la llevo a ser considerada como una de las estrellas más taquilleras del cine mexicano.

Al respecto, Rosa Gloria Chagoyán dijo que si bien ella y su pareja son los dueños de la propiedad actual, son personas abiertas, quienes a pesar del gran cariño que le tienen a la película, no tiene problema con que Karenka utilice el nombre, por lo que no tomará acciones legales en contra de ella.

"Somos más abiertos. Juana la Cubana es mi película pero yo no soy Juana la Cubana, no me presento como Juana la Cubana, cada quien que haga lo que quiera", declaró la actriz.