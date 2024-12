Iván “La Mole” se burla del fracaso de “La Señora Presidenta” tras sus bajas ventas de boletos | VIDEO

El famoso y polémico dúo de comediantes Iván “La Mole” y Adrián Marcelo volvieron a ser tema de conversación en redes, luego de que se volviera viral un fragmento de su programa “Hermanos de leche” en donde hicieron chistes y se burlaron del supuesto fracaso de la obra “La Señora Presidenta”, luego de que se diera a conocer que estaría teniendo una baja venta de boletos.

Se sabe que la puesta en escena protagonizada por Arath de la Torre y algunas otros de las celebridades que participaron en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" no habría dado los resultados esperados, razón por la que su temporada actual tuvo que ser recortada, y terminará antes de lo planeado en un inicio.

Iván “La Mole” aprovechó dicha situación para hacer mofa de los bajos números en taquilla, por lo que disfrazado de Santa Claus, mostró unos boletos para “La Señora Presidenta”, comentando en un tono sarcástico que iba a regalar boletos dobles para el show, para posteriormente mejorar su oferta y decir que mejor iba a dar cuatro pases dobles.

“Voy a regalar un pase doble para la obra La Señora Presidenta. No, espérate, voy a regalar cuatro pases dobles", dijo “La Mole”.

Sin embargo, el momento que desató la controversia y que hizo estallar las redes fue cuando explicó que mejor iba a dar más, pues aseguró que todavía quedaban demasiados, en alusión a que las personas no han mostrado interés en asistir a ver la obra.

"No, espera, todavía me quedan un ching&, me quedan como 2000, son los que le caben al recinto", declaro el comediante.