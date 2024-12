Camila Valero, bisnieta de Silvia Pinal, la despide con conmovedoras palabras y fotos: "espero hacerte sentir orgullosa"

La familia de Silvia Pinal sigue recordando a la Diva del Cine de Oro con publicaciones, mensajes y fotos en redes sociales, mismas que en cuestión de minutos se hacen virales por el dolor que esta pérdida dejó en todo el país, y luego de las palabras que ofrecieron el pasado fin de semana en su homenaje desde Bellas Artes, su bisnieta Camila Valero apareció en Instagram con un emotivo último adiós a su bisabuela.

Con un carrete de fotos en los que se aprecia a Doña Silva Pinal en distintos momentos de su vida, como son sus películas, momentos jamás revelados con sus familiares, en su juventud posando para Diego Rivera y recordando esos abrazos que se dieron en vida, Camila Valero se despidió de la primera actriz de quien dijo, ha tomado inspiración toda su vida. Como era de esperarse, las palabras de la famosa hicieron eco en la red, donde famosos y sus fans le dieron el pésame y la pronta resignación.

En su largo mensaje, la hermana de Michelle Salas se sinceró al explicar que desde el pasado jueves 28 de noviembre, día en el que falleció la conductora de "Mujer, casos de la vida real" ha pasado por una profunda tristeza. Y si bien reconoció que en vida siempre disfrutó a su bisabuela, hoy parece que el tiempo y todos esos momentos no fueron suficientes.

"Han sido días muy tristes. me siento muy afortunada de haber disfrutado a mi bisa tantos años pero a la vez siento que no fue suficiente. quisiera poder aprenderle más, preguntarle más cosas, pedirle más consejos. pero tomo consuelo sabiendo que su sangre corre en mis venas, que me va a cuidar desde arriba y me va a aconsejar si aprendo a escucharla", se lee en la primera parte de su mensaje de despedida.