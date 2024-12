Fernanda Castillo revela por qué no interpretó a Silvia Pinal en su bioserie: "Hubo un acercamiento"

El mundo del espectáculo llora la muerte de Silvia Pinal, una de las grandes estrellas del cine y la televisión en México que se ganó el corazón del público con su simpatía, talento y belleza. Cualidades que también posee la actriz Fernanda Castillo, quien no deja de sorprender en redes sociales por el impactante parecido físico que posee en la también conductora y que ha dejado en shock a internautas que, aseguran, sería perfecta para interpretarla.

La actriz de “Viridiana” falleció a los 93 años de edad el pasado 28 de noviembre por complicaciones de salud derivadas de una infección urinaria. El legado de la actriz permanece latente con las más de 80 películas en las que participó y programas de televisión con los que marcó generaciones, como “Mujer, casos de la vida real”; además, sus bisnietas, nietas e hijas heredaron su talento por lo que siguen sus pasos en la farándula como cantantes, actrices y modelos.

Aunque las integrantes de la dinastía Pinal poseen una belleza impactante, es el parecido que tiene Fernanda Castillo con Silvia Pinal lo que la ha hecho viral más de una ocasión. Y es que usuarios en redes sociales afirman que la actriz, de 42 años, posee los mismos rasgos que la diva del cine de oro cuando era joven y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Ante esto, fans han pedido que sea ella quien en otro proyecto sea quien interprete a Pinal.

Fernanda Castillo revela por qué no interpretó a Silvia Pinal en su bioserie. Foto: IG @fernandacga

¿Por qué Fernanda Castillo no participó en la bioserie de Silvia Pinal?

En una reciente entrevista para “El intermedio” compartida a través de TikTok, Fernanda Castillo habló por primera vez de los comentarios en redes sociales donde aseguran que tiene un gran parecido con Silvia Pinal. La también modelo reconoció que entre ellas existen semejanzas físicas por lo que se dijo honrada y agradeció al público por los comentarios en los que resaltan la belleza ambas.

"Me lo dicen una y otra vez, de repente me pasan imágenes nuevas y dijo: ‘Sí, sí me parezco’. Me siento muy honrada, siempre lo he dicho, de tener un parecido físico con la señora Silvia Pinal”, dijo la actriz.

Sobre el motivo por el que no participó en la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti”, protagonizada por Itatí Cantoral, la actriz Fernanda Castillo afirmó que sí fue buscada para ser parte del proyecto, pero las charlas no llegaron muy lejos y al final la propuesta se desvaneció: "En ese momento hubo acercamiento pero no se concretó nada".

Fernanda Castillo sorprende por su impactante parecido con Silvia Pinal. Foto: IG @fernandacga

