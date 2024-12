Ciro Gómez Leyva regresa a México tras una temporada en España

El periodista Ciro Gómez Leyva regresará a México para encabezar su noticiario matutino, a partir del próximo 20 de enero, luego de una temporada en España, desde donde transmitió durante los últimos meses. El comunicador explicó que su regreso al país obedece a hacer una evaluación sobre su trabajo desde Europa, a la par de comenzar nuevos proyectos informativos.

"Nos vemos por allá el lunes 20 de enero. Vamos a pasar un tiempo en México, en mi patria, en mi dolorida patria. Espero en México no tener que estar escondiéndome de nadie; en Madrid no me escondo ni del frío", dijo Gómez Leyva esta mañana a su público, el cual no tardó en reaccionar.

Ciro Gómez Leyva

Tras el comentario del periodista al aire, sus radioescuchas le comentaron a través de redes sociales que se encontraban felices por su regreso, aunque varios más aún no terminan de entender por qué Gómez Leyva se fue a Madrid, en España, en donde comenzó a transmitir desde el 23 de octubre de este 2024, mientras que algunos más se muestran preocupados por la seguridad del comunicador.

¿Por qué se fue Ciro Gómez Leyva a España?

"No le veo sentido que anuncies que vienes a México. Tu seguridad es primero", "Ciro, allá estas bien", "siempre serás bien recibido en tu país", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Gómez Leyva, quien sufrió un atentado el 15 de diciembre de 2022 cuando salía de su programa de televisión.

A dos años del atentado del que sobrevivió, Ciro Gómez Leyva regresará a México tras su estadía de algunos meses en España. Hasta la fecha, siguen las investigaciones por el ataque perpetrado en contra del periodista y por el cual hubo 14 detenidos desde aquella, algunos de los cuales han sido vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

