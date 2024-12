Madonna se prepara para el 2025 con música nueva ¡regresa la reina del pop!

La cantante estadounidense Madonna compartió en sus redes sociales que desde los últimos días ha estado colaborando con el productor y músico británico Stuart Price, situación que desencadenó una serie de cuestiones por parte de sus seguidores, mismas que la “Reina del pop” resolvió rápidamente al confirmar que está trabajando en todo lo nuevo para el 2025.

La “Reina del pop” dio a conocer una grabación en donde ella aparece cantando, toca el teclado y toma notas en un cuaderno, después Price ofrece su reacción al trabajo de la cantante, produciendo y bailando, una pequeña muestra de lo que están planeando para todos los fanáticos de Madonna.

Otras de las personas que no faltaron en el video que ya tiene miles de reacciones por parte del publico son; Guy Oseary, representante de Madonna, y su hija Mercy James, así como también se aprecia de fondo la canción "Dirty Cash" de The Adventures of Stevie V.

Madonna está trabajando con Stuart Price. Captura de pantalla IG/madonna

¿Madonna lanzará música en 2025?

Madonna parece más que lista para llevar a cabo una nueva producción discográfica y según algunos videos que la estrella compartió en el pasado, desde el mes de octubre ya estaba trabajando en sus próximas canciones en un estudio de grabación en Londres.

“Trabajando en nueva música con Stuart Price. Estos últimos meses han sido medicina para mi ALMA. Escribir canciones y hacer música es la única área en la que no necesito pedirle permiso a nadie. Estoy tan emocionada de compartirlo contigo. ¡Quién quiere escuchar música nueva en 2025!”, fue el escrito de Madonna en Instagram con el que anunció nueva gira.

Madonna compartió sus planes para el 2025. Captura de pantalla IG/madonna

¿Cuándo fue el último disco de Madonna?

Madonna puso una pausa en la grabación de nuevos discos desde que salió su última producción titulado “Madame X” en 2019, pero se había dedicado a llevar a cabo giras mundiales celebrando sus éxitos más destacados y conquistó en repetidas ocasiones al publico mexicano durante sus visitas.

Además, este nuevo disco que presuntamente está preparando para lanzar, lo hace de la mano de Stuart Price, con quien ha trabajado por más de dos décadas, y es conocido principalmente por su trabajo en el aclamado álbum de 2005, “Confessions On A Dance Floor”, por lo que desde entonces, Price ha colaborado en tres de sus giras y, el año pasado, volvió a unirse a ella para su tou “Celebration” y seguirá con la “Reina del pop” durante su regreso triunfal en 2025.

Madonna es la "Reina del pop". Captura de pantalla IG/madonna

