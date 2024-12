Taylor Swift esta de fiesta, estos son 10 datos curiosos para celebrar su cumpleaños número 35

Tras un año de lleno de grandes proezas, la cantante estadounidense Taylor Swift se encuentra de fiesta este viernes 13 de diciembre, pues además de estar celebrando el cierre de su exitosa gira mundial "The Eras Tour" a dos años de que comenzó, también esta festejando su cumpleaños número 35.

Y no es para menos, pues en tan solo unos años la intérprete de “Shake It Off” se ha consolidado como una de las máximas exponentes de la música a nivel mundial, logrando romper todo tipo de récords, y generando millones de dólares en ganancias durante el proceso, es por eso que hoy conmemoramos su día especial con 10 datos curiosos sobre la reina de los "swifties".

1. El origen del nombre de Taylor Swift

El nombre completo de la cantante es Taylor Alison Swift, el cual tiene un origen bastante interesante, pues sus padres tomaron como referencia al famoso músico estadounidense James Taylor para llamarla así, además de que les parecía un nombre adecuado ya que se puede aplicar para cual genero.

2. Su talentosa abuela

Parece ser que el talento de Taylor Swift viene de familia, pues resulta que su abuela materna, Marjorie Finlay fue una reconocida soprano de música opera, además de que tuvo su propio programa de televisión y fue presentadora de "El Show Pan-Americano" en Puerto Rico.

3. El primer trabajo de Taylor Swift

Antes de dedicar su vida a la música, Taylor Swift tuvo su primer trabajo en la granja de árboles de Navidad de su familia, en donde se encargaba de retirar las crías de mantis y otros insectos para que no generarán problemas en las casas de us clientes.

4. Obtuvo el premio Grammy a los 20 años

En el 2010, cuando tan solo tenía 20 años Taylor Swift se convirtió en la intérprete más joven en ser galardonada con el Premio Grammy a Mejor álbum del año por su famoso disco Fearless.

5. La artista número 1

De igual forma, Taylor se convirtió en la primera artista femenina en ganar el Premio Grammy al Álbum del Año en tres ocasiones, una hazaña prácticamente histórica, y no es para menos pues cada uno de sus lanzamientos suelen posicionarse entre los primeros puestos de las listas de popularidad, siendo una de las intérprete más escuchadas a nivel mundial.

6. Es múltiinstrumentista

Además de cantar, bailar y ser la compositora de sus canciones, Taylor Swift también es múltiinstrumentista, pues sabe tocar instrumentos como guitarra, piano, ukelele e incluso banjo, un talento que ha demostrado en algunas de sus presentaciones.

7. Amante de los michis

Es bien sabido que Taylor Swift tiene una fuerte debilidad por los gatos, los cuales son sus uno animales favoritos, y de hecho tiene tres como mascotas, a los cuales nombro Benjamin Button, Olivia Benson y Meredith Grey, en alusión a algunos de los personajes más famosos de la cultura popular.

8. Los mayores miedos de Taylor Swift

Taylor Swift ha confesado abiertamente que solamente le tiene miedo a dos cosas en este mundo, la primera es a los erizos de mar, y la segunda es a ir a la cárcel.

9. Su talento como actriz

Además de dedicarse a la música, Taylor también ha incursionado en el mundo del séptimo arte como actriz, participando en películas como "Cats" (2019), "Valentine's Day" (2010) y "The Giver" (2014).

10. Una artista empatica

Uno de los rasgos más nobles de Taylor Swift es su gusto por la filantropía, pues a lo largo de su carrera se ha encargado de apoyar diversas causas benéficas, llegando a donar millones de dólares para damnificados, e iniciativas de igualdad de género y educación.

