Papá de Christian Nodal es acusado por un cantante de arruinar su carrera y él responde

Desde que Los Plebes del Rancho hace 9 años se quedaron sin su vocalista Ariel Camacho, varios cantantes han participado en la agrupación, pero por alguna u otra razón han salido de manera drástica del conjunto de música regional mexicana, tal y como ahora lo denuncia Johnny Cortés, quien también queda fuera del conjunto.

Pero además de dar a conocer que ya no forma parte de Los Plebes del Rancho, Johnny Cortés hace una fuerte declaración contra Jaime González, quien se sabe es el papá de Christian Nodal, y lo señala como el responsable de que su carrera como solista esté casi arruinada.

Lo que Johnny Cortés recientemente declaró es que Jaime González no lo deja desarrollarse como solista a pesar de que de una manera drástica fue expulsado de Los Plebes del Rancho, que cabe recordar forma parte de la disquera del padre de Nodal, ya que le pide que cumpla con el contrato que tenían.

Johnny Cortés mencionó que lo sacaron de Los Plebes del Rancho con el argumento de que habían encontrado nuevo vocalista que era parecido física y vocalmente al fallecido Ariel Camacho, por lo que la empresa JGMusic le dijo que ya no necesitarían de su trabajo, pero aún así lo siguen reteniendo debido al contrato que firmó

Otra de las cosas que externó Johnny Cortés es que él buscó la manera de llegar a un acuerdo con Jaime González y solicitó que liberaran su contrato para poder llevar a cabo una carrera como solista, pero sus peticiones no recibieron buenas noticias ya que le pidieron la cantidad de 2 millones 500 mil pesos para terminar sus compromisos laborales.

"Me dijo que le diera chance, que estaba ocupado, y así me detuvo como dos meses, después me dijo que Los Plebes no querían que yo estuviera en la empresa, y que eran Los Plebes o yo", dijo Cortés.