Ángela Aguilar da el consejo que le ha ayudado a cuidar su salud mental

La cantante Ángela Aguilar reapareció en una entrevista para la revista Glamour Latinoamérica, misma que le otorgó un premio como “Mujer del año”, reconocimiento que la colocó de nueva cuenta en la polémica, puesto que diversos internautas aseguraron que no se lo merecía.

Además de platicar sobre sus sueños y sacrificios para convertirse en una de las máximas exponentes del regional mexicano, la más pequeña de la dinastía Aguilar habló de la estabilidad, otro aspecto que considera crucial en su vida.

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, el que no se afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública, pero yo creo que lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones”, manifestó la esposa de Christian Nodal.

“Y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón. Me ha ayudado mucho a entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan si saben quién soy”, agregó.

El gran consejo de salud mental de Ángela Aguilar

En este sentido, Ángela subrayó que su terapeuta le brindó un gran consejo que ha llevado a cabo. “También algo que me dijo mi psicóloga, que es: ‘tratar de controlar algo afuera de ti, es de psicópatas, y no seas psicópata’, y lo aplico”, aseveró.

Por último, la hija de Pepe Aguilar habló sobre sus planes futuros, aunque reconoció que es impulsiva. “¿Qué planes tengo para el futuro? ¿Quieren más cosas que pasen, todavía?”, bromeó al respecto.

“Soy un poco impulsiva, entonces las cosas nada más pasan. Pero ojalá que esté feliz y en paz. Haciendo mucha música y a mi familia orgullosa. Yo no quiero que nadie se esconda para caerle bien a los demás y creo que eso es lo que yo aprendí. Ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien, qué bueno, me encanta y sino también”, remató.

