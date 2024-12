Yuridia presume el talento vocal de su hijo pequeño que solo tiene 1 año: VIDEO

La cantante Yuridia compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos y divertidos de su día a día, esta vez la estrella de la música se encontraba con el pequeño Benicio, su hijo menor y aprovechó para presumir que el bebé tiene un gran talento vocal a pesar de su corta edad.

La estrella de la música mostró en sus redes sociales el talento del bebé, que tiene junto a su esposo Matías Aranda, quien también es cantante, por lo que ambos heredaron una gran voz al niño, ya que todo parece indicar que será un gran artista como ellos.

En la grabación Yuridia y Benicio cantan la primera nota de la canción “All i want for christmas “, pero lo que el público que disfruta del video notó rápidamente es que el pequeñito alcanza tonos que son muy altos y que, sobre todo, no son nada comunes para un niño de su edad.

Yuridia es madre de Benicio junto a Matías Aranda. Foto IG/ yuritaflowers

Yuridia tiene un bebé cantante

Benicio logró cautivar a todos los fanáticos de Yuridia, pues solo canta el primer pedazo de la canción navideña, pero fue suficiente para que la gente lo llenara de halagos en donde aseguran que será la próxima estrella de la música y que superará el talento de sus padres.

“Ok pero por qué nadie habla de la facilidad con que da la nota” y “hermoso ya vocalizando tan pequeño es un amor Dios los bendiga siempre Yuri”, fue parte de varios de los comentarios que recibieron Yuridia y Benicio por parte de la audiencia que siempre está al pendiente del trabajo de la artista y de su vida familiar.

Yuridia presumió el talento vocal del pequeño Benicio. Captura de pantalla TikTok/ @team_yuridia

¿Cuántos hijos tiene Yuridia?

Yuridia tiene dos hijos actualmente, aunque en repetidas ocasiones ha mencionado su deseo por agrandar su familia, se sabe que a la fecha solo tiene a su hijo mayor Phoenix Guerrero, quien es fruto de su exrelación sentimental con Édgar Guerrero a quien conoció cuando ambos participaron en la cuarta generación de “La Academia”. El ahora joven también ha mostrado su deseo por convertirse en estrella de la música y se sabe que prueba suerte con un proyecto dentro del regional mexicano, específicamente en los corridos.

El segundo hijo de Yuridia es Benicio, un bebé de apenas un año que tuvo con su ahora esposo y corista Matías Aranda, quien también se perfila para seguir los pasos de su talentosa familia y triunfar en el mundo del espectáculo en el futuro con su gran voz.

Yuridia junto a su hijo mayor Phoenix Guerrero. Foto IG/ yuritaflowers

