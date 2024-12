Él es Nico Arze, el futbolista que habría conquistado el corazón de Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo sigue disfrutando de un arrollador éxito luego de su participación en "La Casa de los Famosos México", donde expresó más de una vez su deseo por encontrar el amor. Algo que habría sucedido con el futbolista Nicolás Arze, de 21 años de edad, con quien fue captada en una actitud romántica mientras realizaban un paseo tomados de la mano, lo que demostraría que se dio una nueva oportunidad en el amor.

La también actriz, de 23 años de edad, reveló durante el reality show la mala experiencia que tuvo en sus relaciones pasadas, como el noviazgo que sostuvo con el influencer y modelo Conrado Villagra. Sin embargo, Bozzo se mostró dispuesta a dejar en el pasado lo que vivió para encontrar de nuevo el amor y expresó que estaba saliendo con alguien de quien no reveló más información en aquel momento.

Ahora han surgido rumores de que podría haberse tratado del futbolista Nicolás Arze con quien fue captada paseando mientras se tomaban de la mano. En el video difundido en TikTok por la revista TVNotas, se observa a la creadora de contenido entre risas y coqueteos con el deportista que en algunos momentos la toma de la cintura para robarle un beso. Además, en su cuenta de Instagram se observan algunos comentarios de Briggitte Bozzo mientras lo llena de halagos.

Hasta el momento Briggitte Bozzo no ha dado declaraciones al respecto, pero en su cuenta de X, antes Twitter, compartió un mensaje con el que respondería a la polémica generada por el clip donde se le ve junto a Nico Arze: "Si yo no confirmo nada, no confíen en cualquier medio. Es una invasión a mi privacidad. Los amo mucho, felinos (...) Ustedes son parte importante en mi vida y cuanto tenga algo importante que decirles, o alguien especial que tenga, se los haré saber, mientras no tengo tiempo para cosas malas”.

¿Quién es Nicolás Arze? El futbolista que conquistaría a Briggitte Bozzo

Nicolás Arze Ynsúa, de 21 años de edad, nació en Villahermosa, Tabasco, pero sus padres son originarios de Bolivia. Desde pequeño expresó su pasión por el deporte y cuando su familia se mudó a Estados Unidos estuvo en escuelas que ayudaron a su preparación profesional.

Estudió en la Barca Residency Academy de Estados Unidos y gracias a su talento en la cancha con tan sólo 18 años de edad logró abrirse paso com profesional. Es así como en 2021 se sumó a las filas del Atlético de San Luis en México como uno de los jóvenes talentos.

Nico Arze, el futoblista que habría conquistado a Briggitte Bozzo. Foto: IG @nick_arze

