Lapizito reacciona por primera vez a las acusaciones de Fer Durán: "Existe el Photoshop"

Fernanda Durán, una influencer de gran relevancia en México, dio a conocer que durante su relación con Lapizito, un comediante famoso en la televisión nacional, vivió momentos de terror al tener que enfrentarse con agresiones que no solamente fueron con palabras, también pasó a lo físico.

"La gente no me conoce, la gente sabe que existe el photoshop y las cosas se pueden manipular, yo lo he hecho para mis fotos y se usa para hacer las cosas más exageradas ¿Cómo voy a maltratar a una mujer cuando yo defendí a mi mamá de maltratos? La relación terminó porque yo no quería ser papá. No se si es chantaje pero estaba enamorado y no era la manera de mantener la relación [...] Yo no he visto nada, le di vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien. La gente que me conoce desde hace años, sabe quien soy [...] No soy la persona que están diciendo en las redes sociales"

¿Quién es Lapizito?

Lapizito, cuyo nombre real es Freddy Ordaz, se dio a conocer al público mexicano gracias a su participación en programas de televisión como "Sabadazo". Su carisma, humor y talento para la comedia lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. Junto a su hermana Gomita y su hermano Lapizin, formaron un trío cómico que conquistó a niños y adultos por igual.

A lo largo de su carrera, Lapizito ha participado en diversos programas de televisión, tanto en México como en Estados Unidos. Su versatilidad lo ha llevado a explorar diferentes formatos televisivos, desde concursos y programas de variedades hasta series de comedia. Además de su trabajo en televisión, Lapizito también ha incursionado en el mundo de las redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores que disfrutan de sus videos y sketches cómicos.

Gracias a su talento y dedicación, Lapizito se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la comedia en México, además de ser un influencer de notable relevancia. Sin embargo, sus seguidores han comenzado a dividir las opiniones de su contenido a raíz de las acusaciones de Fer Durán, quien publicó las pruebas de sus señalamientos en las redes sociales.