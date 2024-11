"Hüicho Domínguez", feliz con su Pensión del Bienestar: "yo traía 15 pesos, así que no critiquen"

Carlos Bonavides, actor que es mejor conocido por su papel de "Hüicho Domínguez" en la telenovela "El Premio Mayor", acudió a cobrar el monto de la Pensión del Bienestar que recibe por ser adulto mayor, como parte de los programas sociales que la Secretaría del Bienestar impulsa.

A las afueras del Banco del Bienestar al que acudió, el actor grabó un pequeño video en el que se mostró feliz por el apoyo social de 6 mil pesos que le otorgaron. "Los que tienen mucha lana dicen ‘ay, ¿qué son 6 mil pesos?’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más, así que no critiquen", dijo Bonavides.

Carlos Bonavides

¿En dónde puede verse la telenovela El Premio Mayor?

El actor, quien llegó al estrellato por la telenovela "El Premio Mayor", que protagonizó con Laura León y Diego Luna, narra la historia de un hombre que se saca la lotería y comienza a perder el piso al tener dinero. Sin embargo, debido a sus malas decisiones pierde la fortuna y comienza a tener problemas que nunca pensó que llegarían tras pegarle al "gordo".

Esta telenovela, producida por Emilio Larrosa, puede verse en Apple Tv y Prime Video. Actualmente su protagonista, Carlos Bonavides ha enfrentado problemas económicos tal y como le sucede a su personaje de "Huicho Domínguez" en la ficción, lo que lo ha llevado a trabajar en las calles.

Bonavides ha pedido trabajo en la televisión en múltiples ocasiones, pero debido a que no ha sucedido, ha optado por acudir a la calle de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México para que la gente se tome fotos o graben un video junto a él a cambio de unas monedas.

A pesar de que "Huicho Domínguez" asegura ser una persona que no se rinde, también lamenta que a los actores de su generación ya no se les brinden oportunidades laborales. "A los productores les digo que se acuerden de mí, todavía estoy fuerte, que tengo mucha energía y que puedo hacer papeles de todos los géneros, no nada más soy cómico, manejo perfectamente el drama y el melodrama", comentó en julio pasado, a propósito de que comenzó a trabajar en las calles.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión del Bienestar y cómo puedes registrarte?

La Pensión del Bienestar es un apoyo social que consiste en 6 mil pesos bimensuales para los adultos mayores, a partir de los 65 años. Este programa se encuentra establecido en la Constitución, por lo que todos los mexicanos pueden acceder a él. Sólo es necesario registrarse cuando la Secretaría del Bienestar emite una convocatoria.

Los requisitos son:

Los adultos mayores que buscan inscribirse a la Pensión del Bienestar deben llevar

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, tarjeta INAPAM)

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Teléfono de contacto celular y de casa

Personas Adultas Auxiliares

Además, un acompañante puede ayudar al solicitante, estas personas deben de llevar los siguientes documentos: