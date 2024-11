Aseguran que Pepe Aguilar truncó la carrera de una promesa de regional mexicano por culpa de Ángela: VIDEO

Pepe Aguilar es el padre y productor de Ángela Aguilar IG/pepeaguilar_oficial

La familia Aguilar no sale de las polémicas en las que se han visto envueltos en los últimos días referentes a la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como también la postura de Cazzu respecto al matrimonio de los famosos, pero ahora quien también está involucrado en un escándalo es Pepe Aguilar.

La razón por la que el patriarca de la dinastía Aguilar se ha visto en medio de una polémica, es debido a que una famosa cantante y acordeonista de regional mexicano dio a conocer algunos detalles sobre su carrera y reveló que una persona muy importante en el medio quiso truncar su vida artística.

En cuanto los videos con las declaraciones de Janeth Valenzuela, la cantante y acordeonista que dio a conocer que una persona muy influyente en el regional mexicano quiso parar su proyecto para que no triunfara, varios de los usuarios de redes sociales señalaron a Pepe Aguilar como él responsable.

Cabe señalar que en ningún momento Janeth Valenzuela dio a conocer que se trataba de Pepe Aguilar pero con las señales y algunos datos que indicó durante el momento en el que compartió lo que sucedió durante sus inicios en la música, las personas no dejaron de opinar y decir que fue el intérprete de “Por mujeres como tú”

Janeth Valenzuela acudió al podcast “Los Mafia” para dar a conocer su proyecto dentro de la música regional mexicano, fue entonces cuando la cantante no se quedó callada y reveló uno de los sucesos más difíciles por los que ha atravesado a lo largo de su camino en los escenarios.

Algo que también explicó Janeth Valenzuela es que presuntamente la persona que la mandó congelar es decir que firmó un contrato con ella, pero no le ofreció proyectos para darse a conocer, lo hizo debido a que su hija está dentro del medio y también tiene un proyecto similar al de ella, por lo que rápidamente los fanáticos aseguraron que se trataba de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y la acordeonista Irany Divad, quien también forma parte de su disquera.

“Hace 2 meses me dijeron es que fulano de tal te mandó congelar, un empleado de confianza de él me dijo ‘a poco no te diste cuenta’ yo traía mis sospechas pero uno dice ‘ay no mames güey no caigas en esa paranoia’ (…) pero pues porque traía su hija en el medio y porque también trae un proyecto similar entonces me mandaron congelar a mí para posicionar al proyecto similar”, declaró Janeth Valenzuela.