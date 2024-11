"Christian Nodal y Pepe Aguilar se odian a muerte", revelan detalles de la relación entre los famosos

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el ojo del huracán luego de que Cazzu diera una entrevista donde desmintiera lo dicho por la hija de Pepe Aguilar y afirmara que ella no estaba enterada de la relación de ambos artistas y que al igual que todo el mundo se enteró por redes sociales y hasta confesara que si se le rompió el corazón cuando se enteró de todo.

Todo se volvió un escándalo porque Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo de 2023 y a los días siguientes salieron imágenes de Nodal y Ángela juntos, ambos confirmarían su romance en junio y en julio contraerían matrimonio, por lo que se especulo que la relación tan rápida podría haber sido producto de una relación extramarital entre el interprete de "De los besos que te dí" pero Ángela Aguilar aseguró que Cazzu ya sabía de la relación de ellos y que ya tenían meses de relación antes de anunciarlo públicamente,

Christian Nodal y Pepe Aguilar no tendrían comunicación directa Foto: Instagram pepeaguilar_oficial

A lo que la mamá de la hija de Christian Nodal aclaró que ella no sabía y que si eso era cierto, la historia que conocía era todavía peor porque la prima de Majo Aguilar estaba dando a entender que ellos sostenían una relación cuando ella estaba embarazada o cuando estaba de postparto.

Afirmó que Pepe Aguilar estaba vigilando el live Foto: YouTube Chisme No Like

“Pepe Aguilar y Christian Nodal se odian a muerte”: Chisme No Like

Christian Nodal salió a desmentir pero aseguran que Pepe Aguilar le habría ordenado a Ángela Aguilar que le exigiera a su esposo que limpiara su imagen y ella se lo comunicó a su marido, porque ellos no se hablan, se dio a conocer en el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

“Pepe Aguilar y Christian Nodal se odian a muerte, están en un momento de los más delicados”, afirmó Javier Ceriani.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio Foto: Instagram nodal

"La mamá de Nodal sabe que Ángela Aguilar va a destruir a su hijo", sostuvo el conductor pero dijo que lo más grave de todo el asunto es que Christian Nodal sería controlado por la familia Aguilar, que incluso Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar se metieron al live para monitorear y aprobar lo que decía Christian Nodal mientras Ángela le daba indicaciones a su esposo.

“Christian Nodal está secuestrado por la familia Aguilar”, aseveró Javier Ceriani.

