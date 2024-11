La turbia relación que tuvo la novia de Alejandro Sanz con ex participante de La Casa de Los Famosos México, la llamó loca y oportunista

En días pasados se confirmó el romance entre la actriz Candela Márquez y el cantante Alejandro Sanz, ambos se han dejado ver muy románticos en redes sociales en donde se escriben mensajes románticos el uno a otro en sus publicaciones. Sin embargo, antes de estar enamorada del cantautor español, la actriz sostuvo un polémico romance con un ex integrante de La Casa de los Famosos México 2.

Cabe señalar que esta relación no fue algo formal y aunque el exintegrante del famoso reality show quería algo serio con Candela Márquez, la actriz nacida en Valencia, España no buscaba lo mismo, lo que le costó varios insultos por parte del influencer y de los amigos de este durante una de las emisiones de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es la ex pareja de Candela Márquez?

Se trata de Luis “Potro” Caballero, a quien conoció en 2023, cuando ambos eran parte del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, y aunque no eran pareja en dicho concurso, se conocieron y comenzaron a salir. La pareja fue captada por una famosa revista de espectáculos en un momento romántico.

Sin embargo, esta relación no duró mucho; pues, tan solo un mes después, 'Potro' anunció en una entrevista que su romance había llegado a su fin. Sin ofrecer detalles concretos sobre la ruptura, el ex concursante insinuó que Candela no estaba lista para el compromiso, lo que dejó entrever que la relación no terminó del todo bien. Esto quedaría claro durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2, donde Potro y su amiga, Mariana Echeverría, se refirieron de manera despectiva a Márquez.

Potro llama loca y oportunista a Candela Márquez

Como lo mencionamos anteriormente, Luis 'Potro' Caballero no se guardó nada y, durante su participación en La Casa de los famosos México, el influencer platicó con sus amigos del team tierra, sobre su experiencia con una exnovia que lo dejó "hecho pedazos". Aunque inicialmente se mantuvo en el misterio la identidad de esta mujer, Mariana Echeverría, no tuvo filtros en decir que se refería a Candela Márquez.

En este contexto, 'Potro' no dudó en calificar a su ex pareja como "la loca" y "la oportunista", sugiriendo que su relación estuvo marcada por conflictos y desilusiones. El ex concursante no se detuvo ahí; reveló que esta relación le permitió reflexionar sobre su vida amorosa y finalmente reencontrarse con Fernanda de la Mora, su actual pareja y madre de su hijo. Así fue la plática:

Potro: Tuve una relación hace dos años, o un año y cachito.

Agustín: ¿Stef?

Potro: No.

Mariana: Con la loca.

Potro: Sí, con la loca, la innombrable, con la oportunista.

Mariana Echeverría: La verdad, sí fue el peor error.

Adrián Marcelo: Te tocó una toxiquita.

Potro: Muy, caí como tabla.

Mariana: Es que todos caen con ella.

Cabe señalar que ante las declaraciones tanto de Potro como de Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México 2, Candela Márquez no dijo nada al respecto, pues siguió con su vida y ahora disfruta de su amor con el cantautor español Alejandro Sanz de quien se puede notar está muy enamorada.

