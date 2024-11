Cazzu se convierte en estandarte de madres solteras que han pasado por lo mismo y crece el "hate" por Ángela y Nodal

Las declaraciones que Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu dio en una reciente entrevista sobre su separación han destapado una realidad alterna a la que habíamos escuchado por parte de Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar. En la charla, la cantante frenó la versión que la nueva pareja del padre de su hija dio a conocer y finalmente destapó su verdad y ahora se ha convertido en el estandarte de miles de madres solteras que han pasado por la misma situación.

Recordemos que hace unas semanas, Ángela Aguilar dio una entrevista para el medio ABC News en la que indicó que al empezar su relación con Christian nadie había salido herido, comentario que enfureció a Cazzu debido a que aclaró que nadie más excepto ella misma puede hablar sobre lo que sintió en esos momentos.

Por su parte, poco después de que Nodal dio a conocer su relación con Ángela tuvo que salir a defenderla, pues la acusaban de ser la tercera en discordia entre Cazzu y él, esto debido a que solo un mes después de que anunció su rompimiento con la argentina, ya estaba dando la noticia de que tenía una nueva pareja.

En aquel video live realizado en su Instagram, Christian estalló contra los malos comentarios y aclaró que no había existido alguna infidelidad entre Cazzu y él, por lo que pidió respeto para Ángela y detalló que fue muy claro con la madre de su hija al momento de separarse y que incluso ya llevaban tiempo separados antes de que se hiciera novio de Aguilar, algo que la "Nena Trampa" desmintió. Por este y otros comentarios, internautas no perdonan a la pareja y el 'hate' no para de lloverles.

Las declaraciones que Julieta Cazzu dio en una entrevista sobre su separación han destapado una realidad alterna a la que habíamos escuchado por parte de Christian Nodal, su exesposa | Foto: YouTube Luzu TV

Cazzu, la nueva estandarte de las madres solteras

Durante su charla para el canal de YouTube Luzu TV, un programa de entrevistas en YouTube, Cazzu abrió su corazón y reveló lo difícil y doloroso que ha sido enfrentar su separación con el cantante de regional en medio de un postparto y tener que maternar una bebé de 8 meses, edad que en ese momento tenía su hija. Sin embargo, a pesar de la difícil situación tuvo que ser fuerte y tratar de asimilar todo lo que estaba ocurriendo en su vida y con sus emociones en medio de la presión mediática que eso generó.

Las revelaciones de la intérprete hicieron que miles de madres, en su mayoría latinoamericanas se identificaran con su vivencia. Al escucharla aplaudieron lo educada que fue en todo momento y lo prudente que fue al hablar del padre de su hija, y por supuesto admiraron el valor y la fuerza que ha tenido al criar a su hija como mamá soltera.

La admiración hacia Cazzu ha crecido por parte de muchas mujeres que ahora la admiran | Foto: Instagram @cazzu

Los comentarios de odio contra Christian Nodal y Ángela Aguilar van en aumento

En cuanto al matrimonio Nodal-Aguilar no les ha ido muy bien con las críticas, sobre todo después de que Cazzu confesara cómo vivió su proceso. Internautas en redes sociales han ingresado a los perfiles de ambos y han colocado comentarios de enojo, especialmente lo han hecho en las fotos en las que aparecen juntos.

"Ella salió ganando, tarde o temprano se lo hubiera hecho, es lo que hace un narcisista; los otros dos tal para cual". "Lo que empieza mal nunca termina bien, mereces que te suceda algo igual a lo que tú hiciste, ya viene tu karma en camino", "Dejaste que Ángela, se burlara de la mamá de tu hija. Dejaste que le hagas indirectas, que mintiera sobre los sentimientos de Cazzu. Eso no se hace", fueron algunos comentarios en redes sociales

A Christian lo han tachado de un mal padre y de "poco hombre" por defender a su actual esposa y no darle su lugar a la Cazzu, como la madre de su hija, además lo acusan de infiel, pues de acuerdo a lo revelado por la argentina, ella no sabía que él llevaba meses con Ángela. Mientras que a la menor de los Aguilar es a quien peor le ha ido, pues la han culpado por meterse en una relación en la involucraban a una bebé y además han enfurecido por decir que ella no hirió a nadie.

A Christian lo han tachado de un mal padre y de "poco hombre" por defender a su actual esposa y no darle su lugar a la madre de su hija | Foto: Instagram @angela_aguilar_

"Al fin se les cayó su teatrito a ti y a la 'nadaqueverienta'. Pensaron que Cazzu siempre se iba a quedar callada, ya salte del mapa, nadie te quiere", "Lo que empieza mal nunca termina bien... Mereces que te suceda algo igual a lo que tú hiciste, ya viene tu karma en camino", es lo que se lee en sus perfiles de Instagram.

