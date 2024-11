One Direction regresa al cine con el documental "This Is Us", ¿cuándo y dónde ver el reestreno?

Hace varias semanas, el mundo se estremeción con la muerte de Liam Paye, quien fue uno de los integrantes más amados de One Direction; por ello, directioners de todo el mundo honraron su memoria de distintas formas y ahora, ver los antiguos videos de la boyban resulta sumamente doloroso para quienes crecieron con su música. Pero además de sus álbumnes y carreras en solitario, la historia de Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik quedó inmortalizada en un documental que después de 11 años regresa a la luz como un homenaje al cantante.

Estrenado en 2013, el documental "This Is Us", dirigido por el aclamado cineasta Morgan Spurlock, ofreció una mirada íntima a la vida y carrera de los integrantes de One Direction durante su mundialmente exitosa gira "Take Me Home Tour". La película no solo muestra momentos de los conciertos, sino también entrevistas exclusivas, escenas detrás de cámaras y una visión personal del fenómeno que convirtió a los jóvenes en superestrellas.

De esta forma, se ha hecho público que One Direction regresa a través de este documental, ahora marcado por la nostalgia y el dolor de ver morir a alguien. Fue a través de las redes sociales que Cinépolis dio a conocer que se harán algunas funciones especiales proyectando el documental, como una forma de recordar el genio y figura detrás de la banda y, en especial, del ahora fallecido Liam Payne.

Cinépolis proyectará documental de One Direction

De esta forma, el documental "This Is Us" vuelve a los cines en una nueva edición que busca reconectar con las y los fans y honrar la memoria del cantante. La noticia ha generado una ola de emoción y melancolía entre las y los directioners de todo el mundo, especialmente en México, donde la cadena Cinépolis confirmó que proyectará el documental en sus salas.



Fotografía: Facebook/Cinépolis.

La idea de reestrenar el documental comenzó como una iniciativa de las directioners, quienes lanzaron una petición en redes sociales para revivir "This Is Us" en la gran pantalla y es que la solicitud no solo buscaba celebrar el legado de la banda, sino también rendir homenaje a Liam Payne, cuya muerte conmocionó al mundo de la música.

En cuestión de semanas, la propuesta reunión millones de firmas y llamó la atención de la cadena mexicana Cinépolis, que finalmente anunció que proyectará el documental a partir del próximo 19 de diciembre en múltiples salas del país. Aunque aún no se han revelado detalles sobre las ciudades específicas o el tiempo de exhibición, se espera que abarque un fin de semana completo para satisfacer la demanda de las y los fans.

De acuerdo con fuentes internacionales, en su estreno original, "This Is Us" recaudó más de 70 millones de dólares en taquilla, consolidándose como uno de los documentales musicales más exitosos de la historia. La cinta fue celebrada por capturar la esencia juvenil y el carisma que definieron a One Direction en su apogeo; pero ahora, en 2024, el reestreno del documental cobra un significado más profundo tras la partida de Liam Payne, quien falleció en octubre de este año en Buenos Aires.

El regreso de "This Is Us" no solo celebra la música y la trayectoria de One Direction, sino también su capacidad para unir a personas de diferentes edades, culturas y geografías.

Fotografía: Instagram/@onedirection

Fechas, boletos y más: ¿dónde ver "This Is Us" en México?

De acuerdo con un comunicado oficial de Cinépolis, el reestreno del documental llegará el próximo 19 de diciembre en distintas salas de todo México, pero hasta el momento no se ha dado a conocer si la proyección se dará sólo en esa fecha o permanecerá en cartelera por más tiempo.

Ante este anuncio, la expectativa es muy alta, por lo que directioners de todo el país han comenzado a organizarse para asistir en grupos a las funciones, lo que promete revivir el fervor que One Direction generó hace más de una década. Por otra parte, tampoco se han abierto algún tipo de preventa para conseguir los boletos, pero la cadena de cines recomienda estar atenta a sus redes sociales y plataformas de venta, donde se espera que los detalles sean revelados en los próximos días.

El regreso de "This Is Us" llega en un momento particularmente emotivo para los seguidores de One Direction, ya que además de la muerte de Liam Payne, este año también se cumplieron 9 años de la separación de la banda, misma que anunció su pausa indefinida en 2015, por lo que la ausencia del grupo dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de millones de fans, quienes han mantenido viva la esperanza de una posible reunión. El emotivo encuentro desató rumores sobre una posible reconciliación musical, aunque los artistas no han confirmado planos concretos hasta ahora.

Fotografía: Instagram/@onedirection

Sin embargo, la muerte de Liam Payne marcó un punto de inflexión para la comunidad ya que en su funeral, realizado en noviembre en Inglaterra, los 4 integrantes restantes de la banda (Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik) se reunieron por primera vez en años para despedir a su amigo, convirtiéndose en un reencuentro que nadie quería presenciar, por lo menos no en esas circunstancias.

