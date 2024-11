Estos son los estrenos de películas y series de Disney Plus para el mes de diciembre 2024

Disney Plus es una de las plataformas con mayor contenido en el mundo del streaming, por lo que siempre es bueno ver que contenido se actualiza cada mes y este diciembre es uno de los momentos donde agrega más contenido a su poderosa plataforma siendo esta una de las más vistas.

Y es que teniendo una plataforma con contenido de Marvel y Star Wars ha demostrado ser el verdadero gigante con el que MAX compite junto a Netflix, por lo que si quieres saber qué películas y series puedes ver en este mes de diciembre te dejamos todas las series y películas que podrás encontrar en este mes de diciembre.

Cabe destacar que Disney Plus suele estrenar muchas películas cada mes así como cuando estrena series se decide por el modelo del capítulo semanal, como será con uno de las series más potentes del mes, pues de su extenso catálogo vuelven la series de Star Wars.

Por lo que si no te quieres perder ningún detalle te dejamos todos los detalles para el contenido que te estará acompañando en este final de año además de lo que podría llegar en el mes de enero, pues Disney plus sigue compitiendo con Netflix y Max por ser la plataforma con más suscriptores en el mercado.



¿Cuáles serán los estrenos de Disney Plus en diciembre 2024?

Disney Plus termina el año con muy buenas series por estrenar pues desde el mundo de Star Wars con la serie de “Skeleton Crew” que protagoniza Jude Law, además de tener series como el regreso de Selena Gomez en Los Hechiceros de Waverly Place además de te dejamos los demás estrenos.

Zombies. La serie re-animada

El Chacal

Grotesquerie

Mural in Love

Regreso a Las Sabinas

Bleach: Thousand Year Blood War

American Sports Story: Aaron Hernandez

Misterio en Chinatown

Jim Gaffigan: The Skinny

Bake-Off: Famosos

Megaestructuras: El Bernabéu del Siglo XXI

Producciones de Ensueño

Mientras que en películas solo tenemos el documental de Elton John: Never Too Late, que nos cuenta los últimos meses de la gira que dio fin a la carrera de Elton, quien en 2022 decidido celebrar su último concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles en Estados Unidos

¿Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus?

Mucho ha cambiado desde que Disney Plus se unificó con Star Plus este año, por lo que a continuación te dejamos los precios actuales de Disney Plus y su anualidad, por lo que ahora tiene diferentes planes que incluso ofrecen los canales de ESPN y sus diferentes deportes en vivo.

Estándar 219 pesos mexicanos (Solo ESPN y ESPN 3)

Premium 299 pesos mexicanos (Cuenta con 500 eventos de deportes y todos los canales de ESPN)

Todo lo que ofrece Disney Plus en su servicio de Streaming/Créditos: Disney Plus Sitio Web

