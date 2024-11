“La venenito” conmueve al compartir que sueña que en otra vida es mujer y gana Miss Universo

Luis David González, mejor conocido como “La venenito”, abrió su corazón y externó cuáles son algunos de sus sueños más grandes: en otra vida ser mujer, no ser rechazada y ganar Miss Universo. La generadora de contenido trans conmocionó con sus palabras, especialmente porque tiene una historia llena de altibajos, aunque apenas tiene 16 años de edad.

Vía TikTok, la influencer mexicana grabó un video con el que se sumó a una tendencia que lleva como himno la canción “En otra vida” de Yami Safdie y Lasso. La canción se ha vuelto popular porque comparte los anhelos de una persona tras concluir una historia de amor.

“En esta no se pudo, pero en otra vida nos casamos y viajamos por el mundo.Nos mudamos a un pisito en el segundo y mis padres son amigo’ de los tuyos”, dice al comienzo la canción “En otra vida”.

Por lo mismo, “La venenito” empleó la canción para exponer qué le gustaría vivir en otra vida. Sentada desde un sillón y portando un vestido strapless en color negro, la joven originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, expresó lo siguiente: “En otra vida me hubiera gustado ser mujer y ser aceptada por la gente y no recibir críticas diariamente”. Además, la generadora de contenido destacó “en otra vida, soy mujer y me gustaría ser reina de Miss Universo”.

“La venenito” comparte sus sueños y metas al ritmo de “En otra vida”

Mediante el video, la influencer también externó que desearía no haber vivido bullying, ya que expresó “en otra vida, fui a la escuela y tenía muchos amigos y no sufría bullying y hacíamos la tarea juntos y nos reíamos juntos”. Pero más allá de esto, la joven indicó que le gustaría tener una familia unida que la apoye.

“En otra vida, me hubiera gustado que mi mamá y papá me apoyaran en mi transición siendo mujer. En otra vida, pasé la Navidad con mi familia y todos se hablaban”, compartió “La venenito”.

“Mr. Doctor”, preocupado por la vida de “La venenito”

En octubre pasado, la historia de vida de “La venenito” causó revuelo porque el doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como “Mr. Doctor”, compartió un video en el que expuso que la adolescente corre peligro debido a que no vive con su familia y su imagen es explotada en redes sociales, ya que una mujer trans conocida como “Sharosky” la grabó cuando atendía un puesto y desde ese momento ganó fama. También destacó que no cuenta con un respaldo y su visión de vida se ha visto afectada por lo que ha vivido, lo que la vulnera.

“Una persona no vale menos por no estudiar, porque no todos tienen las mismas oportunidades, pero en el caso de ‘La venenito’, cuenta con su madre, ella debe velar por su seguridad y educación. ‘La venenito’ no es mayor de edad para tomar sus decisiones”, expuso “Mr. Doctor” en dicho video que se tornó viral.

