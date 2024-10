La triste historia de “La venenito”: abandonó sus estudios y fue entregada a dos adultos para ser explotada

La generación de contenido se ha vuelto fuente de empleo e ingresos de numerosas personas. Ser parte del mundo del Internet no tiene restricciones, lo que explica la diversidad de influencers que hay. “La venenito” es parte de este selecto grupo, aunque apenas tiene 16 años de edad. Sin embargo, su historia de vida ha impactado porque incluye rechazo familiar y explotación en redes sociales.

Como muchas celebridades de Internet, esta adolescente trans se abrió camino en redes sociales debido a su carisma y transparencia con las que sorprende cada vez que se expresa. También se lleva las miradas por su estilo y personalidad alegre. Todo esto queda de manifiesto en los videos que comparte en TikTok, plataforma de videos en la que tiene 2.6 millones de seguidores.

En sí, “La venenito” es un caso de éxito en Internet, como en su momento lo fueron -y siguen siendo- otros generadores de contenido posicionados, como Mariand Castrejón Castañeda (a) “Yuya” y Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita. Sin embargo, recientemente ha causado revuelo otro detalle de la generadora de contenido: su compleja historia de vida. El doctor y generador de contenido Octavio Arroyo, mejor conocido como “Mr. Doctor”, compartió un video en el que habló de la historia de la adolescente trans y aseguró que “está en peligro”.

“Mr. Doctor” recordó que “La venenito” tuvo una entrevista en el podcast “Radio divaza”, con “La divaza” y “La Jose”, que se dio a conocer el pasado 20 de septiembre y reveló el origen de su apodo: la misma influencer trans “Sharosky” la nombró así cuando la conoció y grabó vendiendo dulces, de modo que conservó este sobrenombre con el que posteriormente ganó fama en redes sociales. En sí, “Sharosky” expresó “veneno”, con lo que hizo referencia a “La veneno”, la fallecida vedette trans española.

Durante esta plática en “Radio divaza”, la adolescente trans habló de su familia, tema que “Mr. Doctor” abordó en su video porque destacó que queda en evidencia que sus padres la pusieron a trabajar desde pequeña porque sólo estudió la primaria.

“Una persona no vale menos por no estudiar, porque no todos tienen las mismas oportunidades, pero en el caso de ‘La venenito’, cuenta con su madre, ella debe velar por su seguridad y educación. ‘La venenito’ no es mayor de edad para tomar sus decisiones”, expuso “Mr. Doctor”.