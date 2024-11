"La Venenito" revela que su sueño es colaborar con Ángela Aguilar

"La Venenito” ha alcanzado gran popularidad en redes sociales convirtiéndose en una de las influencers más destacadas en México, pero esto no ha evitado que sea blanco de críticas y que se vea envuelta en polémicas a su corta edad. Como la más reciente de Ángela Aguilar, de quien declaró ser gran fan y expresó que uno de sus sueños es poder colaborar con la cantante, aunque también es algo que le genera temor por los comentarios negativos que podría recibir.

La tiktoker, de 16 años de edad, ha acaparado las redes sociales con imágenes en las que la compran con la llamada “Princesa del regional mexicano” por el supuesto parecido que tienen debido a la similitud en su corte de cabello. La influencer fue cuestionada al respecto y, además de revelar si es que esto le molesta, aprovechó la presencia de las cámaras para expresar el deseo que tiene por colaborar con la cantante.

“Me encanta. La verdad yo tengo ganas de colaborar con Ángela Aguilar, pero siento que me fundarán mucho, pero mucha gente dice que sí me parezco y todo. También en los videos le comentan a Ángela Aguilar, pero no sé la verdad, yo siento que no me parezco (…) No (le moleta) me da igual si me comparan o no, la verdad. Toda la gente dice: ‘No la comparen con la ‘Veneno’. Yo tampoco quiero hablar de esos temas porque siento que me funarán mucho”, dijo la influener en un encuentro on los medios retomado por “De primera mano”.