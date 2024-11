En medio de la polémica, Christian Nodal piensa en sacar su propia línea de ropa

Sin duda alguna, Christian Nodal se encuentra en medio del ojo del huracán, pues luego de la transmisión que hizo defendiendo a su esposa Ángela Aguilar en la que aseguró que ella nunca fue su amante, todo lo que haga el sonorense es de vital importancia, sin embargo, en esta ocasión el creador del mariacheño tiene una buena noticia para todos sus seguidores.

Y es que, además de las muchas polémicas que ha protagonizado a lo largo de su etapa como cantante, Nodal ha estado enfocando su atención a un nuevo proyecto que está próximo a lanzar, pues el esposo de Ángela Aguilar quiere sacar su propia línea de ropa, y es él mismo quien da los detalles de este nuevo negocio.

Nodal quiere lanzar su propia línea de ropa

Fue en una entrevista para Billboard en donde compartió que entre sus planes a futuro, lanzar una línea de ropa está entre sus prioridades, pues el también compositor ya se encuentra en todos los preparativos, incluso ha portado algunos de los diseños que podría vender, en sus conciertos.

Y es que de acuerdo con el propio Nodal no hay mejor prueba que hacer la ropa para él mismo, pues debe probar la calidad de las telas, hacer diseños novedosos y tanto le ha gustado el resultado que de acuerdo con el cantante muy pronto podría sorprender con su línea de ropa.

“Estamos trabajando con mi amigo Sam, son los diseños que estamos mandando a hacer, son únicos, estoy probando por que me encantaría en un futuro hacer una marca de ropa y ¿qué mejor que probar en uno mismo, entonces estamos viendo las telas, texturas, pieles y demás”, dijo Nodal para Billboard

Luego de confesar sus próximos planes en la industria de la moda, Nodal reveló que con sus diseños, se siente muy cómodo y le gusta mucho jugar con los estilos vaqueros y de mariachi, pues cuenta que los trajes que usa antes eran muy clásicos pero que con el paso del tiempo se dejaron de usar, por lo que ahora con estos diseños se siente como si trajera “un traje de superhéroe”.

Nodal cancela concierto

Este miércoles 20 de noviembre, Nodal sorprendió a sus fanáticos, especialmente aquellos que ya se alistaban para disfrutar de su show “Pa’l cora Tour” en Chihuahua el próximo sábado 23 de noviembre, pues se anunció que dicho concierto fue cancelado

Fue a través de un comunicado muy breve que se anunció que el esposo de Ángela Aguilar ya no se presentaría en el Estado de Chihuahua, cabe señalar que, no se revelaron los motivos por lo que este concierto había sido cancelado, sin embargo, se ha extendido el rumor que se trataría de la baja venta de boletos, versión que no ha sido confirmada.

