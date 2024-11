Tensión en la Dinastía Aguilar, sorprenden a los hijos de Pepe Aguilar en una polémica discusión: FOTO

En los últimos meses de este 2024 los integrantes de la Dinastía Aguilar han estado en boca de todos gracias al controversial matrimonio que protagonizan, Ángela Aguilar y Christian Nodal. A pesar de toda las polémicas la familia sigue bastante unida o al menos así lo demostraban en sus publicaciones en redes sociales.

Ahora la Familia Aguilar se volvió a robar todos los reflectores después de que se filtrara una pequeña discusión que protagonizaron Leonardo y Aneliz Aguilar, hijos de Pepe Aguilar. Ambos intercambiaron mensajes en una publicación que hizo ella en Instagram.

Resulta que Aneliz Aguilar, la única hija de Pepe Aguilar que no se dedica a la música, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir varias fotografías recordando uno de los looks que uso en el pasado. La hermana de Ángela Aguilar presumió su cabello teñido de color rubio.

Esta fue la publicación que se volvió viral. Foto: Instagram/@aneliz_aguilar

Ante esta situación, Leonardo Aguilar se hizo presente en las redes sociales para hacerle saber a su hermana que no le gustaba verla de rubio. El integrante del show "Jaripeo Sin Fronteras" le dijo a su hermana Aneliz que se ve mejor actualmente que en el pasado.

"Qué bueno que ya no eres güera", escribió Leonardo Aguilar.

Después de que su hermano, Leonardo Aguilar, se hiciera presente en su publicación, Aneliz Aguilar le contestó para pedirle que no fuera "grosero". Los fans le dijeron a la hija de Pepe Aguilar que con cualquier look se ve bastante bien, por lo que le aconsejaron no hacerla caso a su hermano.

"No seas grosero", escribió la modelo.

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar?

A lo largo de su carrera, Pepe Aguilar ha tenido la dicha de convertirse en papá en cuatro ocasiones durante dos relaciones amorosas distintas. El intérprete de "Prometiste" debutó como papá con el nacimiento de su hijo, el rapero, Emiliano Aguilar.

Años después, Pepe Aguilar se dio una nueva oportunidad en el amor y procreó a sus tres hijos: Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar. Solo Aneliz decidió no dedicarse a la música, mientras que Leonardo y Ángela son grandes exponentes de la música mexicana.

La familia está en el ojo del huracán. Foto: Pepe Aguilar

