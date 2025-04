Se desmayan más de 30 alumnos en secundaria de Veracruz

Un grupo de padres de familia protestó afuera de la escuela secundaria general “Maestro Efrén Ramírez Hernández”, en el municipio de Coatepec, luego de que entre 30 y 40 niños se desmayaron durante el jueves debido a la exposición prolongada al sol y la falta de atención.

Las personas exigieron la destitución del director, Ismael Pozos Pozos, alegando omisión de cuidados y falta de un protocolo de emergencia para proteger a la comunidad escolar de las altas temperaturas registradas recientemente en la región capital del estado de Veracruz.

En el Pueblo Mágico, ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Xalapa, se reportaron temperaturas de 31 grados centígrados, lo que pudo ser la causa de los desmayos de los estudiantes. Se habla de que sufrieron un golpe de calor durante la realización de la interpretación del Himno Nacional Mexicano en la explanada del plantel educativo, expuestos a las altas temperaturas.

De acuerdo con Ana Lili Alcántara, una de las quejosas, el desmayo de los niños exhibió la presunta incapacidad administrativa por parte del Director del plantel, pues el personal que auxilió a los menores no tenían alcohol ni agua.

“Una niña se desmayó, no actuaron de inmediato y se empezaron a desmayar posteriormente varios niños. Se le salió de las manos porque fueron muchísimos niños los que se desmayaron. Entre los mismos alumnos se prestaron la atención porque realmente los maestros, creo que nada más el subdirector y dos o tres maestros son los que auxiliaron. De ahí, tengo entendido que gracias a las secretarias, al personal administrativo que los apoyó, no tenían alcohol, no tenían agua”, expresó.