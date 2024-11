“Mr. Doctor” reacciona a la demanda de Maryfer Centeno y asegura que teme a la “impunidad”

Como anticipó el pasado jueves 21, el doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez, quien en redes sociales es conocido como “Mr. Doctor”, publicó un video en su canal de YouTube para exponer su postura ante la demanda que la grafóloga Maryfer Centeno puso en su contra y confirmó la semana pasada en entrevista para el programa de YouTube Mafian TV.

“Me están denunciando por decir la verdad”, es el título del video en cuya descripción se lee lo siguiente: “¡Amigos! Me están denunciando por decir la verdad y lo peor de todo es que se están saliendo con la suya. Hoy les cuento todo lo que está pasando. ¡Bienvenidos!”.

A lo largo del video que dura casi media hora, “Mr. Doctor” reiteró que Maryfer Centeno es una “charlatana”; sin embargo, omitió decir su nombre para evitar más inconvenientes y empeorar la situación legal que afronta, ya que la demanda escalará a juicio. Pese a esto, el generador de contenido se refirió a la grafóloga, quien es abogada, poniendo como ejemplo sus prácticas por las que grabó un video para desmentir que esto es erróneo.

“Mr. Doctor” destacó que en ningún discriminó a Maryfer Centeno, ya que el término “charlatana” hace referencia a quienes ofrecen servicios o garantizan logros, pero nada es verídico. Tras exponer esto, también explicó los términos “mosca muerta” o “mustia” se emplea para describir a quienes son “hipócritas” o pretender ser lo que no son.

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y entorno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”