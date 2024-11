Maryfer Centeno confirma que denunció al influencer “Mr. Doctor”

redes sociales es el doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez, quien es conocido como “Mr. Doctor”. Mediante su canal de YouTube, presenta análisis e investigaciones y uno de estos materiales le valió una demanda, especialmente por las expresiones que usó. Inicialmente se desconocía quién procedió legalmente, pero ahora la abogada y grafóloga Maryfer Centeno confirmó que actuó en contra del influencer.

En entrevista en el programa de YouTube Mafian TV, la analista de lengua corporal expuso que presentó la demanda para frenar la violencia digital y detalló que el proceso marcha bien porque ya hay una judicialización, es decir, que el caso se acerca al juicio.

Durante la charla, Maryfer Centeno subrayó “no puedo hablar del juicio, evidentemente, pero ahí es cuando me enteré que también hay otra persona, que no soy la única persona”. Además, la grafóloga indicó que no está de acuerdo con que “Mr. Doctor” haya expuesto el litigio porque es un tema que se debe de tratar en privado.

“Hay que ser respetuoso de la ley, hay que ser respetuoso de las autoridades?; es importantísimo ser respetuoso de la autoridad, de un proceso, no todo son visitas”, destacó Maryfer Centeno al referirse de “Mr. Doctor”.

Por qué Maryfer Centeno demandó al influencer “Mr. Doctor”

El problema legal entre Maryfer Centeno y “Mr. Doctor” surgió luego de que el pasado 14 de julio el doctor hizo un video acerca de la grafóloga y la calificó de “charlatana” porque el tipo de análisis que realiza, especialmente uno que gira en torno a cómo bajar de peso mediante la letra. Durante el clip, el youtuber presentó estudios científicos con los que desmintió a la analista de lenguaje corporal, lo que causó revuelo en redes sociales.

“La grafología no es una rama de la Psicología, no es una neurociencia, no tiene un fundamento para que con ella bajes de peso o mejores tu sistema inmunológico (...)”, dijo en aquel momento “Mr. Doctor”.

Ante esto, la abogada procedió contra “Mr. Doctor” y en la entrevista en Mafian TV expuso que “la violencia no es normal” y “durante mucho tiempo hemos vivido rodeadas de machismos y micromachismos”. De modo que para ella es importante alzar la voz y frenar esas agresiones que se dan en plataformas digitales.

