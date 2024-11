Alejandra Guzmán revela detalles sobre el estado de salud de Silvia Pinal tras una fuerte infección

La salud de Silvia Pinal sigue generando preocupación entre sus fanáticos, esta vez se reveló que la actriz sufrió una crisis de salud en días recientes por una fuerte infección. Su hija Alejandra Guzmán relató que su familia se llevó un gran susto por el estado en el que se encontraba su mamá y brindó una actualización, destacando que su recuperación ha sido favorable.

Alejandra Guzmán explicó que la llamada “Última diva del Cine de Oro en México” estuvo enferma en días recientes mientras ella estaba de viaje en Xalapa, Veracruz. La cantante añadió que durante la temporada en la que baja la temperatura intensifican los cuidados para su mamá, Silvia Pinal, esto luego de que en diciembre de 2023 fuera hospitalizada tras contagiarse de influenza.

“La veo mejor, me sacó un sustote. Estaba en Xalapa, me enteré que no estaba bien, gracias por preocuparse. Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, entonces también es parte de la edad, de todo”, dijo la cantante en entrevista para “Venga la Alegría”, donde también se sinceró sobre la etapa que vive con la actriz: “De amor, de corazón, de rehabilitación, siempre es con amor. Cada vez que vengo sacó algo en mi corazón y es para mí también la terapia”.