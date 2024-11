¿Retoman romance? Erik Rubín olvida rivalidad y presume foto junto a Paulina Rubio

Timbiriche fue el proyecto que destacó el talento e impulsó la carrera de grandes artistas, pero también surgieron rivalidades que se mantuvieron durante más de 20 años y desataron un sinfín de rumores de los involucrados. Como aquella entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por el amor de Erik Rubín, algo que el cantante habría dejado de lado para reunirse una vez más con la "Chica dorada" tal y como lo presumió en redes sociales.

Aunque fueron varios los cantantes que desfilaron por las filas de Timbiriche, algunos de ellos permanecen en la memoria del público como parte de la agrupación y por las polémicas que protagonizaron. Como el triángulo amoroso entre Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Erik Rubín que no sólo provocó un distanciamiento entre ellos, también inspiró algunos de los más grandes éxitos de las cantantes y que, aseguran, usaron para enviarse fuertes indirectas en las que expresaban su amor por el cantante.

La rivalidad entre las estrellas de la música surgió en los 90 y persistió con el paso del tiempo convirtiéndose en una de las grandes historias en el medio artístico. Sin embargo, Erik Rubín y Paulina Rubio dejarían de lado todo conflicto, pues el cantante presumió a través de sus historias en Instagram una fotografía junto a la "Chica dorada" y a Benny Ibarra, quien también compartió escenario con ellos durante varios años como parte de la agrupación.

Todo ocurrió en los 90, cuando Erik Rubín comenzó un noviazgo con Alejandra Guzmán mientras sostenía un romance a escondidas con Paulina Rubio con quien todavía estaba en Timbiriche. En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el exesposo de Andrea Legarreta dijo haberse enamorado de las cantantes al mismo tiempo, por lo que entre engaños y mentiras le hizo pensar a la "Chica dorada" que había terminado su relación, pero fue descubierto.

“Paulina una vez me dijo qué onda, ya podemos estar tú y yo y le digo no pues ahorita ando con Alejandra y en ese inter, pues sí teníamos Paulina y yo nuestros quereres (…) (Paulina) me escribió un papelito de te amo y lo guardé en la chamarra y estando yo con Alejandra, le digo pásame los cigarros de la chamarra, ella metió la mano y sacó el papelito”, relató el cantante.