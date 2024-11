¿Quién es Mr. Doctor y por qué lo demandó Maryfer Centeno?

Maryfer Centeno demandó a Mr. Doctor IG/maryfer_centeno, maryfer_centeno

Uno de los creadores de contenido para redes sociales que ha logrado capturar la atención de cierto público en su canal de YouTube especializado en salud y medicina es Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, quien ahora está envuelto en una polémica debido a que fue demandado por la grafóloga Maryfer Centeno.

Desde hace semanas Maryfer Centeno y Mr. Doctor entraron en una disputa a través de redes sociales debido al contenido que cada uno hace para redes, las celebridades de Internet ahora decidieron llevar su pleito a lo legal y ya hay un caso de por medio.

Fue el periodista Ernesto Buitrón quien informó públicamente que Marfyfer Centeno llevó a cabo una demanda en contra de Mr. Doctor por presuntos cargos por amenazas, apología del delito y discriminación, por lo que ambos deberán presentarse en una audiencia para revisar su caso.

¿Por qué Maryfer Centeno denunció a Mr. Doctor?

La problemática entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno se originó debido a que durante el mes de julio de este 2024 el creador de contenido y médico dio a conocer un video en sus canales oficiales en donde cuestionaba la credibilidad de la grafóloga, quien aseguraba que había técnicas de escritura para bajar de peso o para contrarrestar la depresión.

Mr. Doctor lo que hizo fue cuestionar sus palabras y asegurar que no hay un respaldo científico que lo avale, pero no fue lo único ya que y también agregó que Centeno ofrece servicios de grafología como lo es un diplomado y no tiene la preparación necesaria para hacerlo, razón que despertó el enojo de Maryfer quien ahora lo demanda.

¿Quién es y por qué es famoso Mr. Doctor?

Octavio Arroyo, la celebridad de Internet mejor conocido en las redes como Mr. Doctor, es una figura destacada en la medicina y en las redes sociales. Dentro de lo que se conoce sobre su vida y trabajo es que es originario de Puebla y ha logrado captar la atención de millones de personas a través de su canal de YouTube, donde comparte contenido educativo sobre salud y temas médicos.

Mr. Doctor es egresado de la carrera de Medicina Interna por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además Octavio Arroyo ha fusionado sus conocimientos médicos con las redes sociales gracias a su habilidad para comunicar de manera clara y accesible, de esta forma miles de personas se interesan y comprenden mejores temas relevantes de la salud.

Se sabe que Octavio Arroyo, Mr. Doctor también ejerce como médico internista en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ofrece consultas en instituciones privadas. Actualmente también desarrolla su tiempo como creador de contenido principalmente para su canal de YouTube, sitio en donde reúne casi 3 millones de suscriptores.

