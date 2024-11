Cinco comedias románticas navideñas que son perfectas para empezar a celebrar esta temporada

¿Amas la Navidad? De ser así, estos cinco largometrajes son para ti porque tienen un toque decembrino, además de que giran en torno a historias llenas de amor y dulzura. De hecho, estas comedias románticas navideñas son consideradas clásicas y forman parte de la cultura pop.

Año con año se estrenan diversas cintas y algunas le hacen guió a la temporada navideña porque se vincula con el amor y la nostalgia, principalmente. Sin embargo, hay películas que nunca pasan de moda y son parte de las grandes apuestas para ver siempre que se pueda.

Estas películas son protagonizadas por estrellas de Hollywood cuyas carreras son sólidas; además, son figuras emblemáticas del séptimo arte y durante sus generaciones marcaron un antes y un después, de modo que son referentes para quienes forman parte de esta industria y quienes la aman.

Navidad siempre es un buen pretexto para ver comedias románticas acordes a esta temporada. Fotos: Pinterest.

“Tienes un e-mail”

El cine no sería lo mismo sin Meg Ryan y Tom Hanks, quienes fueron parte de los principales actores en las décadas de los años 80 y 90. Esta bina ha trabajo junta en más de una ocasión y una de sus películas más destacables en “Tienes un e-mail” que en inglés lleva el nombre You've Got Mail y se estrenó en 1998. La cinta fue dirigida por Nora Ephron y expone la historia de amor de Kathleen Kelly y Joe Fox, quienes no se conocen en persona, pero tienen un romance en línea -de ahí el nombre del largometraje- y son rivales de negocio.

“El diario de Bridget Jones”

La máxima heroína británica es parte de esta lista de recomendaciones porque su historia se da en medio de la Navidad. “El diario de Bridget Jones” se estrenó en 2001 y la dirección estuvo en manos de Sharon Maguire, quien se centró en presentar la historia de Bridget Jones, rol interpretado por la estadounidense Renée Zellweger. Esta protagonista es particular porque rompe estereotipos y conquista con sus ocurrencias y verborrea, lo que es irresistible para sus intereses amorosos, Daniel Cleaver y Mark Darcy, personajes que fueron traídos a la vida gracias a Hugh Grant y Colin Firth, respectivamente.

“Realmente amor”

Los años 2000 dejaron grandes clásicos del cine y uno de ellos es “Realmente amor” que se estrenó en 2003 y cuyo título original es “Love Actually”. La cinta es un clásico del director y guionista britáico Richard Curtis porque tiene todo lo necesario: amor, diversión, espontaneidad y esas historias que muchas personas desearían vivir, al menos una vez en la vida. Se trata de una historia coral porque hay varios protagonistas que lideran diversas historias que tienen en común dos cosas: amor y Navidad. Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Keira Knightley y Laura Linney son parte del elenco.

“El descanso”

Una propuesta de cine que en su momento sorprendió -y ahora es un clásico- es “El descanso” que se estrenó en 2006 y protagonizan cuatro estrellas de Hollywood: los estadounidenses Cameron Diaz y Jack Black y los británicos Kate Winslet y Jude Law. Este inesperado cuarteto expone dos historias de amor que son contrarias y eso las dota de encanto; además, el elenco hace un trabajo excepcional con sus peculiares personajes.

“Last Christmas: otra oportunidad para amar”

A diferencia de las cuatro recomendaciones anteriores, esta comedia romántica navideña es relativamente nueva, pero ya se sumó a los clásicos navideños. Esto se debe a que “Last Christmas: otra oportunidad para amar” -también conocida como “Last Christmas”- se estrenó en 2019, pero surge de la icónica canción homónima que se hizo popular en la voz de George Michael. La historia tiene como protagonista a Emilia Clarke y Henry Golding cuya historia de amor surge de un motivo simbólico y un tanto inesperado.

