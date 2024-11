La banda JotDog será parte de la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”

La agrupación JotDog, integrada por María Barracuda y Jorge (Chix) Amaro, son los invitados a ser parte de la puesta en escena Lagunilla mi barrio, en donde tocarán por primera vez en vivo su sencillo 'Sobrenatural'.

Y agregó:

“creo que esta puesta en escena es una de las primeras que está haciendo este concepto, que me parece espectacular, donde hacen un concierto dentro de una obra”.

Sobre el acercamiento que tuvieron con la historia María detalló:

“Fui a ver Lagunilla el año pasado, cuando salió Maldita Vecindad, y me pareció un concepto único, y le dije a uno de los organizadores que me invitara, y hace unos meses me volvió a llamar y nos invitaron”.