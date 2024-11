Ximena Navarrete anuncia que espera a su tercer bebé: "El amor se multiplica"

Ximena Navarrete anuncia que espera a su tercer bebé IG @ximenanr

Ximena Navarrete sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que espera a su tercer bebé. La ex Miss Universo publicó un tierno video en su cuenta de Instagram en el que se le observa caminando en la playa acompañada de su familia, hasta que presume su "baby bump" con un vestido blanco que le permitió mostrar lo avanzado de su embarazo.

“Uno más para adorar. El amor se multiplica”, se lee en el video compartido por la modelo que también está amenizado de la canción “Dreaming Of You” de Selena Quintanilla. Los mensajes no se hicieron esperar y el primero fue de su esposo, Juan Carlos Valladares, quien expresó el inmenso amor por su familia y la felicidad por la llegada de su tercer hijo del que no revelaron más detalles.

Cynthia Rodríguez, Karla Díaz, Kristal Silva, Marcela Mistral y Valeria Pineda son algunas de las celebridades que dejaron mensajes felicitando a la pareja junto a los de los fanáticos que desearon lo mejor para el nuevo integrante en la familia de la modelo: “¡Qué belleza! Muchas felicidades”, “¡Qué emoción!” Mil felicidades”, “Qué bendición, que siga creciendo la familia” y “Qué bendición. Los queremos mucho”.

Ximena Navarrete anuncia que espera a su tercer bebé. Foto: Captura de pantalla IG @ximenanr

¿Quiénes es el esposo de Ximena Navarrete?

La modelo Ximena Navarrete conoció en 2015 a Juan Carlos Valladares, político y empresario mexicano, por amigos en común y un año después de iniciar su relación se comprometieron. En abril de 2017 celebraron su unión con una lujosa ceremonia en la que estuvieron rodeados de amigos y familiares, así como figuras del medio artístico y social.

En 2018 la también actriz anunció que esperaba su primer bebé, pero tan sólo unas semanas después informó sobre la dolorosa pérdida: “Me embaracé muy rápido. Todo iba bien hasta que llegamos al ultrasonido 3D, ahí fue cuando nos enteramos. El bebé se pierde porque no puede terminar de formarse bien”.

En diciembre de 2021 la modelo le dio la bienvenida a su primogénita, Ximena. “Mi mejor regalo de la vida. Te amo con toda mi alma, eres mi amor eterno”, es el mensaje que Navarrete le dedicó a su pequeña en segundo cumpleaños. En marzo de 2023 la pareja recibió a su segundo hijo, Juan Carlos, ambos llevan los nombres de sus padres, respectivamente.

