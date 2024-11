Megan Fox confirma que está embarazada de su cuarto hijo con una fotografía de Instagram

A través de sus redes sociales, Megan Fox, la famosa actriz de Hollywood, dio a conocer que está esperando un bebé. En la publicación se le puede ver durante una sesión fotográfica y presume su baby bump de lo más tierna. De manera inmediata comenzaron a llegar los mensajes de felicitación.

Es el cuarto hijo de Megan Fox. Los primeros son Noah Shannon Green; Bodhi Ransom Green es el segundo y su tercera hija es Journey River Green. Luego de que terminara su relación con Machine Gun Kelly, volvieron sorpresivamente, por lo que se trata del hijo del músico internacional.

Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, es un músico estadounidense conocido por su versatilidad en la industria del entretenimiento. Inicialmente reconocido en la escena del rap y el hip hop, Kelly ha expandido su carrera hacia el rock alternativo, el punk, el punk rock, la actuación y la moda.

Megan Fox y Machine Gun Kelly tendrán un bebé arcoíris

El cantante y la actriz se convertirán en padres juntos por primera vez, pues Megan tiene tres hijos de matrimonios anteriores. Además, es la segunda vez que intentan tener un bebé, pues en el año 2022 lamentablemente perdieron a un feto en el embarazo, lo que haría que su hija o hijo por nacer sea un bebé arcoíris.

¿Qué es un bebé arcoíris? Es un término cariñoso y lleno de esperanza que se utiliza para describir a un niño que nace después de que sus padres hayan experimentado la pérdida de un embarazo anterior. Esta pérdida puede ser por un aborto espontáneo, un aborto inducido, un muerte fetal o el fallecimiento de un bebé recién nacido.

Tras la vivencia, Fox expresó en una entrevista que se trató de un momento realmente difícil, pues a pesar de que vivió un embarazo ectópico en su juventud y otros problemas relacionados con el mismo tema, fue especialmente doloroso porque se trataba de un sujeto a quien realmente amaba.

“Y ese elemento de amor hizo que este aborto fuera realmente trágico para mí y me dejó con mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que lo plasmé en muchos escritos. Él también ha escrito sobre ellos en sus álbumes, escribió un par de canciones sobre el aborto espontáneo. Así que sentí que era algo que podía abordar públicamente porque él lo había abordado de alguna manera, así que también tengo un espacio para expresarme”, agregó.

El músico y la actriz esperan un bebé por segunda vez. Crédito: Facebook oficial MGK

¿Quién es Megan Fox?

Megan Fox es una actriz estadounidense reconocida por su gran talento en la pantalla grande que la llevó a convertirse en una figura destacada en Hollywood. Sus inicios en la actuación se remontan a su adolescencia, cuando obtuvo pequeños papeles en series de televisión como "Ocean Ave" y "What I Like About You". Sin embargo, su gran salto a la fama llegó en 2007 con su papel protagónico en la exitosa franquicia de ciencia ficción "Transformers".

Paralelamente a su carrera en el cine, Fox ha participado en diversas series de televisión. Entre sus proyectos más destacados se encuentran "Hope & Faith", donde interpretó a Sydney Sage, y "New Girl", en la que hizo una aparición especial. Además de su trabajo como actriz, Fox ha incursionado en otras áreas del entretenimiento. Ha posado para numerosas revistas, convirtiéndose en una de las modelos más solicitadas. También ha prestado su voz para videojuegos y ha explorado su faceta musical con el lanzamiento de un disco independiente.

A lo largo de su trayectoria, Megan Fox ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Tras su éxito en "Transformers", ha participado en películas como "Jennifer's Body", "Jonah Hex" y "Ninja Turtles". En los últimos años, ha continuado trabajando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, consolidando su posición como una de las actrices más populares de su generación.

