Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, muestra por primera vez cómo le pidió matrimonio a la influencer | FOTO

Karely Ruiz y Jhon Echeverry se unieron en sagrado matrimonio hace varios meses, pero pocos sabían o tenían detalles de la romántica pedida de matrimonio que realizó el DJ colombiano. Ahora, el futuro papá compartió una postal donde mostró lo feliz que se veía la creadora de contenido cuando dijo que sí quería pasar el resto de su vida junto a Echeverry. Además de esta postal, la modelo ha compartido recientemente fotos del baby shower de su bebé.

El colombiano compartió la foto en sus redes sociales, para ser más precisos TikTok, donde se muestra a una Karely sonriente vestida con un vestido rojo. Karely sale enseñando la mano con el anillo que le dio el cafetalero. El momento parece que fue bastante íntimo y bonito, por lo que ahora, varios meses después de la boda, el DJ y la influencer compartieron el romántico momento.

En la postal que compartió el esposo de Karely Ruiz se puede ver que fue un momento que no se le olvidará a ninguno de los dos. Por un lado, la modelo aparece muy sonriente enseñando el anillo que le entregó Echeverry rodeada de pétalos de rosa en el suelo. En el fondo de la foto se puede ver el letrero de 'Merry' decorado con algunos globos rojos.

La publicación en TikTok fue complementada con una canción de Julión Álvarez, para ser más precisos la de 'Regalo de Dios' y el mensaje "She said yes". La realidad es que la publicación causó mucha intriga entre los fans del DJ y de la creadora de contenido, ya que todo parecía indicar que se iban a casar.

Karely se muestra feliz y enamorada el día que le pidieron matrimonio (TT: jhoncecheverrydj)

Karely Ruiz y Jhon Echeverry revelan más detalles de su relación

El pasado 14 de noviembre Karely y Jhon hicieron un directo en redes sociales donde confirmaron que llevaban varios meses casados. Fue el DJ el que confirmó que llevaban casados un par de meses. En la misma transmisión, la regiomontana fue la que puso sobre la mesa el que se presentaran algunas fotos de cuando le pidió matrimonio el colombiano.

Ahora, la bonita pareja comparten una vida juntos llena de amor y están esperando a que nazca su primogénito. Dentro de las sorpresas que compartió la influencer en los últimos días está la reacción de su esposo al enterarse que estaba esperando a su primer hijo. Echeverry quedó en shock tras enterarse que iba a ser papá.

Karely y Jhon disfrutan de su matrimonio juntos (TT: jhoncecheverrydj)

