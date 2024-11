Carlos Rivera revela el motivo por el que no muestra el rostro de su bebé con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas favoritas del medio artístico, pero esto no ha evitado las críticas a su relación por mantener los detalles alejados de los reflectores. Una decisión que sostienen con su hijo, León, de quien han decidido no mostrar su rostro ante las cámaras y el motivo lo reveló recientemente el cantante al mencionar si en algún momento están dispuestos a mostrar a su bebé ante el público.

Los exparticipantes de “La Academia” se han distinguido por mantener su vida privada con total hermetismo, lo que incluye su faceta como padres. Aunque Cynthia Rodríguez reveló en una entrevista para el programa “Ventaneando” que logró convertirse en madre al someterse a un tratamiento in vitro, es poco lo que la pareja ha decidido mostrar sobre su bebé en redes sociales con la intención de cuidar su privacidad y por la seguridad de su hijo.

“Yo creo especialmente que al final sus papás somos los que la gente conoce, pero las redes sociales son muy difíciles y complejas. Yo tengo mis reservas de que no deberían estar compartiéndose en redes sociales, pero, no sé, igual en algún momento decidamos hacerlo, pero yo no creo que los niños se deben compartir en las redes sociales”, dijo el cantante en entrevista para Despierta América.