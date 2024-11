Carlos Rivera desata la polémica al asegurar que "Tutopotama" es Kimberly Loaiza, pero cantó éxito de Kenia Os | VIDEO

La nueva temporada de "¿Quién es la máscara?" no deja de sorprendernos, especialmente la noche de este domingo cuando se descubrió que Majo Aguilar era "Pony"; sin embargo, en cada episodio la emoción por ver quién es la voz de cada personaje emociona al jurado y al público, quienes ya tienen sus apuestas tanto por el talento como por algunas pistas que se dan durante el show. Es de esta manera que los espectadores e internautas ya tienen algunos nombres de famosos enmascarados y uno de los más queridos es sin duda "Tutopotama".

El personaje de Tutopotama ha causado mucho revuelo en redes sociales y entre los nombres favoritos del público está el de Yeri Mua, pues se comenta que la Bratz Jarocha podría ser la mujer detrás de este personaje adorable, ya que las pistas parecen indicar que es influencer, cantante y otros aspectos que la dejan al descubierto. Aunque en episodios pasados los jueces ya han resaltado el nombre de la intérprete, el pasado domingo volvieron a dar otras apuestas y fue cuando Carlos Rivera se puso en la mira de todo el Internet.

Durante su intervención Carlos Rivera se dirigió al personaje de la hipopótama bailarina y explicó los motivos por los que piensa que Kimberly Loaiza podría estar debajo de este disfraz, ¿la novedad?, que minutos antes la cantante interpretó uno de los éxitos musicales de Kenia Os, ¡y en redes no lo perdonan! Pues para muchos es muy conocido que entre las famosas existe una enemistad y distanciamiento, aunque en el pasado sí fueron cercanas; mientras los comentarios le llueven al esposo de Cynthia Rodríguez, algunos lo defienden y aseguran que no conoce la pelea entre las famosas.

Anoche durante el programa el cantante dijo que entre sus apuestas podría estar Kimberly Loaiza, esto por el gran número de seguidores que tiene en redes sociales; sin embargo, las pistas para los fans delatarían que en realidad se trata de Yeri Mua. Luego que el intérprete mencionó el nombre de la también youtuber, en redes estalló una bomba, pues desde hace años se sabe que existe una fuerte enemistad entre esta famosa y Kenia Os, por lo que sería imposible que la adorable hipopótama minutos antes hubiera cantado "Malas decisiones", un éxito de esta última.

Carlos Rivera desata la polémica al afirmar que Tutopotama es Kimberly Loaiza, ¿no conoce su pela con Kenia Os?

En medio de las declaraciones de Carlos Rivera, en redes sociales se viralizaron todo tipo de comentarios, pero si en algo coincidieron los fans de "¿Quién es la máscara?" fue en defender al cantante y esposo de Cynthia Rodríguez, pues aseguran que aunque está en el medio no necesariamente tiene que conocer qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os. Pese a ello, hay cientos de comentarios hablando de lo ocurrido con Tutopotama, pues recordemos que cantó un tema de la nueva mejor amiga de Belinda, eso sin mencionar que Yeri Mua (quien estaría detrás del personaje) es muy amiga de esta última.

"Es yeri mua, me preguntó que cara habrá puesto cuando dijeron Kimberly Loaiza JAJAJAJAJAJA", "hasta se la ha de mentar a Carlos Rivera", "Carlos... Cómo que Kim Loaiza y luego cantando una canción de Kenia JAJSHAKSHA", "sí solté la carcajada", "cómo va a ser kimberly Loaiza? Si ella ya no está con kenia, no sé hablan y va a cantar una canción de ella, por favor, obvio q es yeri pq ella y Kenia son muy buenas amigas y colaboraron en una canción, ay a ponerse pilas gentee" y "pasado el Carlos, jaja una dice Kenia Os y el Carlos, Kimberly Loaiza jajaja, te pasas Carlos jajaa", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Hace casi una década, en 2015 Kenia Os comenzó a convertirse en una de las creadoras de contenido en YouTube más importantes de las redes sociales y ante su fama se le hizo la invitación a unirse a Jukilop, de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja; sin embargo, la unión de trabajo y amistad pronto se convirtió en una enemistad que hizo que ninguno de los tres influencer se hable entre sí actualmente, a excepción de la pareja que tiene dos hijos en común.

De acuerdo con la versión de Kenia Os, las diferencias llegaron por un contrato injusto para ella y desde entonces los dimes y diretes, así como otros conflictos de por medio han hecho que crezcan las diferencias y enemistades no sólo entre ellos, sino también entre los fandoms de las artistas.

