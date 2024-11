La canción de Carlos Rivera que le escribió a Cynthia Rodríguez antes de casarse y que es una carta al amor

Carlos Rivera se ha convertido en uno de los intérpretes de música romántica más importantes de México, el famoso cantante conquista a quien escucha sus canciones y no solo por su gran voz, sino también por el poder de sus composiciones cargadas de mensajes de amor o de sentimientos que llegan hasta el corazón.

Además de su gran trabajo como cantante, Carlos Rivera también ha dado mucho de qué hablar por su matrimonio con la también estrella de la música Cynthia Rodríguez con quien se casó y formó una familia junto a su hijo León, de quien en ocasiones comparten algunos detalles sobre su vida juntos.

Pero los fanáticos de las estrellas siempre han deseado conocer más a profundidad la relación de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez, ya que siempre se han mantenido herméticos con lo que muestran en redes sociales. Pero recientemente fue la estrella quien confesó que le dedicó un tema de los más románticos de su repertorio al amor de su vida.

El exintegrante de “La Academia” le dedicó a su esposa una de sus composiciones más bellas, en donde le revela todo el amor que siente y sus ganas de estar juntos para siempre, pero reveló que la pieza nació después de que Cynthia Rodríguez le pidiera que le escribiera una carta de amor.

“La carta” es el nombre de la canción que Carlos Rivera escribió para su ahora esposa la también exacadémica Cynthia Rodríguez como muestra de todo el amor que siente por ella, incluso en los versos le pide que se case con ella y que compartan la vida juntos para siempre.

“Mi esposa quería que le escribiera una carta, y yo le dije ‘yo no sé escribir cartas, yo sé escribir canciones’ y dije bueno ok, le voy a hacer una carta y cuando empecé a escribir la carta me di cuenta de que no lo podía hacer, la letra siempre me salía con música”, es lo que contó Carlos Rivera.