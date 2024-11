Cazzu reaparece con fuerte indirecta a Ángela Aguilar, usa "esponjas" como la esposa de Christian Nodal: VIDEO

La cantante argentina Cazzu ha vuelto al foco público de manera impactante, justo después de abrirse sobre su difícil separación con Christian Nodal. En una reciente entrevista en el podcast “Poné la Pava” (PLP), conducido por su amiga La Joaqui, Cazzu no solo abordó su dolor personal, sino que también desmintió las versiones de Ángela Aguilar.

Durante la conversación, Cazzu relató el profundo sufrimiento que le causó la ruptura con Nodal, describiendo cómo su vida cambió drásticamente. Desde entonces, Cazzu no ha dejado de estar en tendencia en redes sociales, además la trapera argentina y madre de Inti ha recibido millones de comentarios a favor y en el que personas mayormente originarias de México y Argentina aplauden sus declaraciones. Luego de esta entrevista, la intérprete de “Nada” apareció en la marcha del Orgullo LGBT en Argentina este sábado 2 de noviembre.

Cazzu rompió el silencio sobre su ruptura con Nodal.

Foto: PLP

Cazzu aparece en la marcha del Orgullo LGBT con “esponjas”

Fue a través de las redes sociales de su hermana Flor, en donde Cazzu apareció de manera pública luego de su polémica entrevista en la que desmintió las declaraciones de la esposa del padre de su hija. Cazzu se dejó ver con un top en color azul y una falda corta en tonos lilas, el outfit lo acompañó con unas botas negras a la altura de la rodilla.

Lo que llamó la atención del outfit de “La nena trampa” fueron las “esponjas” que incluye la falda que porta, pues inevitablemente, usuarios de redes sociales recordaron a Ángela Aguilar, quien es la actual esposa de Christian Nodal y que mucho se ha dicho que la cantante utiliza este tipo de trucos para lucir unas caderas más prominentes.

¿Le envió una indirecta a Ángela Aguilar?

Foto: IG @cazzu.sources

Debido a lo anterior en redes ya se pueden leer comentarios como: “Hasta las esponjas las sabe llevar como una dama. No como otras”, “CAZZU ALMENTE ME REPRESENTAS vamos mami sacude tus esponjas”, “Lo entendí perfectamente JAJAJAJAJA, ESO CAZZU!!! PRECIOSA Y JEFOTA COMO SIEMPREEEE”; son tan solo algunos de los comentarios que ya circulan en la publicación en la que aparece la trapera con su peculiar atuendo.

Usuarios no dejaron pasar desapercibida el detalle del atuendo de Cazzu.

Foto: IG @cazzu.sources

En otro breve clip compartido por Flor, hermana de Cazzu y DJ, la ex de Nodal estaría promocionando un nuevo perfume de una de las marcas mundiales más exclusivas que empoderan a la mujer moderna; y sobre la publicación, escribió: “brille, reina, brille”, estas palabras es un evidente muestra de apoyo para su hermana quien no ha tenido unos meses muy sencillos.

Cazzu Desmiente a Ángela Aguilar

Durante la entrevista en PLP, Cazzu fue clara y contundente al desmentir comentarios de Ángela Aguilar, quien había realizado declaraciones que, según ella, minimizaban su sufrimiento. “Cuando se habla de mis sentimientos, debo defenderme”, expresó la cantante. Su relato reflejó el deseo de establecer límites en medio de una situación que había sido dolorosa no solo para ella, sino para toda su familia.

La cantante concluyó su intervención en el podcast con un mensaje claro dirigido tanto a Nodal como a Aguilar. Cazzu enfatizó que siempre ha actuado con respeto y prudencia, y espera lo mismo a cambio. “No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija”, sentenció, dejando claro que su prioridad es el bienestar de su familia.

