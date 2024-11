¿Quién es Nataly Fernández, el gran amor de Valentín Elizalde y que hoy es esposa de Julión Álvarez?

Nathaly Fernández es una figura que ha captado la atención pública no solo por su relación actual con el cantante Julión Álvarez, sino también por su pasado con una de las leyendas de la música regional mexicana: Valentín Elizalde, el inolvidable “Gallo de Oro”. Este mes de noviembre se cumplen 18 años de la trágica muerte de Elizalde, y su memoria revive tanto en sus seguidores como en quienes recuerdan los capítulos importantes de su vida, entre ellos, su relación con Nathaly, quien hoy es conocida también como la esposa del “Rey de la Taquilla”.

El amor de Nathaly y Valentín fue significativo y duradero. Incluso ella misma ha revelado que, poco antes de la muerte del cantante, habían considerado casarse. Sin embargo, la vida de Nathaly tomó un giro inesperado cuando conoció a Julión Álvarez, con quien se casó años después de la muerte de Elizalde y con quien ahora forma una familia.

La historia de amor entre Nathaly Fernández y Valentín Elizalde

Nathaly Fernández y Valentín Elizalde vivieron una relación intensa y sincera que marcó profundamente a ambos. Nathaly era conocida en el medio regional como la novia del “Gallo de Oro”, y su romance continuaba hasta aquel fatídico 25 de noviembre de 2006, cuando Elizalde fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, luego de una presentación en un palenque. En entrevistas, Nathaly ha compartido que el cantante ya le había propuesto matrimonio, y que juntos imaginaban un futuro a su lado.

Pese a la vida pública y ocupada de Valentín, Nathaly ha contado que él siempre fue honesto con ella, revelándole que tenía tres hijas de diferentes madres por lo que “El Gallo de Oro” cuestionó a su entonces novia si estaba dispuesta a aceptar esa situación. Según sus palabras, ella lo aceptó plenamente y pidió a cambio que le demostrara su amor, cosa que el cantante hacía con gestos y detalles. Tras la inesperada muerte de Valentín, Nathaly vivió un duelo doloroso y se mantuvo fuera del foco mediático por algún tiempo.

¿Cómo conoció a Julión Álvarez?

Fue en 2011 cuando Nathaly Fernández volvió a abrir su corazón y comenzó una nueva etapa en su vida al lado de Julión Álvarez. Su historia de amor comenzó de manera casual en una comida entre amigos en Guadalajara, donde ambos fueron presentados por conocidos en común. Aunque al inicio Julión desconocía el pasado de Nathaly con Valentín, su relación pronto floreció y la química entre ellos los llevó al altar.

Julión Álvarez, quien en aquel entonces estaba en ascenso en la música regional, ha contado que conquistar a Nathaly no fue fácil, pues ella es una mujer reservada y poco impresionable. Aunque no es especialmente detallista, Julión ha compartido que siempre busca consentirla cuando algo le llama la atención. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja se casó el 16 de abril de 2011 en la parroquia de Tesistán, Zapopan, Jalisco, y desde entonces han formado una sólida familia.

El vínculo que Nathaly Fernández tuvo con Valentín Elizalde dejó una huella en el recuerdo de los seguidores del “Gallo de Oro”, quienes aún hoy la asocian con el famoso cantante. Sin embargo, su vida al lado de Julión Álvarez ha sido igual de significativa. La pareja ha sido reservada sobre los detalles de su vida familiar, pero juntos han construido un hogar junto a sus dos hijas, María Isabel y María Julia, con quienes buscan llevar una vida tranquila y alejada de los reflectores.

Aunque Julión Álvarez admitió que no estaba muy familiarizado con el legado de Valentín Elizalde cuando inició su relación con Nathaly, su unión ha sido sólida y ambos han trabajado en mantener su vida privada fuera de la opinión pública. En más de una ocasión, Julión ha declarado que no sabía que Nathaly había sido pareja de Elizalde cuando comenzaron a salir, pues en aquel entonces su vida estaba más enfocada en la música en Sinaloa y no estaba al tanto de todo el panorama del género.

