Exparticipante de “La Casa de los Famosos” teme por su salud tras perder la audición de un oído

Salvador Zerboni encendió las alertas entre sus fans tras revelar que estuvo hospitalizado durante varios días, aunque lo mantuvo en secreto decidió revelar detalles de la enfermedad con la que fue diagnosticado y el doloroso tratamiento al que deberá someterse. El actor indicó que perdió la audición del oído izquierdo, algo que también ha afectado su estado de ánimo y teme por su salud.

Durante la rueda de prensa realizada este martes 19 de noviembre por el estreno de la puesta en escena “Vidita Mía”, Salvador Zerboni reveló que llegó al encuentro con los medios inmediatamente después de haber sido dado de alta. Aunque había decidido mantener los detalles de su hospitalización con total hermetismo, preocupado mencionó los retos a los que se enfrentará en escena por su estado de salud al perder la audición del oído izquierdo.

“Traté de guardarlo, estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y vértigo, que se supone que debería de estar en casa (…) El domingo pasado desperté sin poder escuchar del oído izquierdo, perdí totalmente el oído y con un vértigo que no podía ni caminar, pero ya empiezo a quitarme el vértigo (…) He estado muy agüitado, muy triste, con mucho miedo, pero al toro por los cuernos y aquí estoy dando la cara, con mucho miedo”, dijo el actor.