Demi Moore logró abrazar su edad después de que la presión de Hollywood la llevara al extremo

Las décadas de los años 80 y 90 se vieron marcadas por todo, incluyendo los cánones de belleza que ahora son considerados “irreales”. Una actriz de Hollywood que vivió la presión de la industria cinematográfica es Demi Moore, quien comenzó su carrera artística a comienzos de los años 80 cuando trabajó como modelo y en series televisivas; su gran momento llegó en 1984 con fue parte de las películas “No Small Affair” y “Blame it on Rio”.

A estas dos cintas le siguieron numerosos proyectos con los que la famosa saltó a la fama internacional; algunos ejemplos son los siguientes tres largometrajes: “Ghost”, “Indecent Proposal” y “Striptease”. Sin embargo, con el paso de los años vivió una batalla para aceptarse porque al cumplir 40 años de edad su vida profesional cambió, recordó en entrevista con ELLE USA, medio con el que habló de su nueva cinta, “The Substance”, que le permitió revivir el proceso con el que entendió que su edad no la define.

Ahora que tiene 62 años de edad, Demi Moore hizo una recapitulación de su carrera profesional y cómo impactó en su vida personal. De entrada, la exesposa de Bruce Willis, otro ícono de Hollywood, expuso que le dio vida a todo tipo de personas, así que “cambié mi cuerpo varias veces a través de diferentes papeles y creo que elegí esos papeles, ya fuera consciente o no, por la oportunidad de encontrar algo de paz y amor propio. Y cuando lo encontré, fue sólo entregándome de verdad y dejando de lado cómo se vería el exterior”.

Demi Moore, una estrella de Hollywood que sufrió ataques por su cuerpo y edad

Llegar a esta resolución no fue fácil para la también diseñadora de moda y empresaria, ya que la presión que vivió derivó en trastornos alimenticios y excesivo entrenamiento. La gota que derramó el vaso fue cuando fuera de pantalla le dijeron que su cuerpo era un problema.

“Me sometí a mucho tormento cuando era más joven. El ejemplo perfecto es cuando me dijeron que perdiera peso varias veces; el productor me llevó a un lado, fue vergonzoso y humillante, pero eso es sólo una cosa (...). Puse casi todo el valor de quién era en que mi cuerpo fuera de cierta manera, eso es culpa mía”, expuso Demi Moore.

Con los años, la edad se volvió el nuevo problema de Demi Moore porque ya no “encajaba” con facilidad en cualquier rol. “No tenía 20 o 30 años, pero tampoco era lo que imaginaban que sería a los 40 o 50. No sabían exactamente dónde encajaba, y eso no es algo que yo inventé, sino que me lo transmitieron”. Sin embargo, la famosa tomó las riendas de su vida y se enfocó en lo positivo y eso le permitió llegar a “The Substance” que habla de cómo las mujeres de cierta edad se pueden llegar a sentir hasta invisibles.

Demi Moore empodera a las mujeres y recuerda que la edad no las define

“La película me dio la oportunidad de ver dónde mi ego estaba dirigiendo el espectáculo, dónde estaba renunciando a mi poder, y me empujó a encontrar un poco más de gentileza y aceptación de mí misma como soy”, aseguró Demi Moore al hablar de cómo la película “The Substance” influyó positivamente en ella.

Para Demi Moore, ahora la belleza de la vida se centra en vivir el ahora y disfrutar de lo que tiene, en vez de preocuparse por ser lo que otros quieren. Para empoderar, la estrella de Hollywood destacó “mientras nos centramos tanto en lo que no somos, nos perdemos la belleza de todo lo que somos”. Un consejo de la actriz para las mujeres es apreciar quienes son, así como su cuerpo, pero no por lo que es, sino por lo que les permite.

“Cuanto más aprecio las líneas de expresión en el rabillo de mis ojos, más puedo encontrar belleza en la vida que he vivido, más belleza tiene mi vida”.

