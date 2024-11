Tras incidente con traductora, tunden en redes a Ileana Márquez Miss Venezuela por no saber inglés

El certamen de belleza Miss Universo 2024 estuvo lleno de emoción al ver a las mujeres más bellas y talentosas del mundo convertirse en las protagonistas desde la Ciudad de México y de las cuales sólo cinco lograron pasar a la gran final para ver coronada a la originaria de Dinamarca Victoria Kjaer Theilving. Pero antes de vivir la emoción de que la rubia se hiciera de la corona, la noche en la Arena CDMX estuvo llena de emociones y distintos momentos a celebrar, incluyendo las respuestas de las aspirantes al galardón.

Durante la dinámica en la que los jueces realizaron las preguntas a las participantes, solo Victoria Kjaer Theilving de Dinamarca, Chidimma Adetshina de Nigeria, María Fernanda Beltrán de México y Opal Suchata Chuangsri de Tailandia se dirigieron ante todos los presentes y televidentes en inglés; sin embargo, la originaria de Venezuela, Ileana Márquez tomó la decisión de hablar en español, su lengua materna y con la que se siente más segura y para ello recurrió a una traductora. Lo que nadie esperaba es que una mala traducción le costaría un grave error al responder ante el jurado algo completamente distinto a lo que se le cuestionó.

Tras este incidente, en redes sociales se volvió tendencia el nombre de Ileana Márquez bajo dos enfoques distintos; el primero de ellos por quienes la defendieron ante el error de traducción que hubo durante Miss Universo 2024; el segundo, fue directamente contra la aspirante a la corona por no saber hablar inglés. Este debate se ha encendido con mucha fuerza en redes sociales y las críticas contra la Miss no se han hecho esperar.

Hasta el momento ella no ha dado declaraciones sobre este malentendido en la traducción que recibió, pero en redes ya se comenta que este incidente habría sido la razón por la que no se convirtió en la ganadora y, en cambio quedó como la quinta finalista. En cambio, las críticas en redes sociales ya se hicieron presentes, pues internautas aseguran que para un certamen como este le hizo falta preparación a la concursante.

Tunden a Ileana Márquez por no saber inglés y llevar a traductora a Miss Universo 2024

Anoche desde la Arena CDXM, donde se realizó el certamen de belleza y luego de conocerse a las cinco finalistas de este 2024, la aspirante a la corona Ileana Márquez apareció en l escenario acompañada de una traductora para responder a un cuestionamiento de uno de los jueces. En la primera interpretación dada en inglés se le pidió a Miss Venezuela describir a la mujer ideal para hoy y qué tiene en común con ella; sin embargo, un error de traducción hizo que la concursante respondiera algo distinto.

Luego de escuchar a su intérprete en español, Márquez Pedroza respondió: "mi momento ideal del día de hoy fue compartir y celebrar a todas las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario, dejando atrás las barreras, dejando atrás las diferencias y uniéndonos dando un mensaje al mundo de respeto, de amor y unión porque así se construye el mundo. Gracias". Si bien en un primer momento sus palabras fueron celebradas con gritos y aplausos, la crítica llegó momentos más tarde en redes sociales.

Estas son algunas de las críticas que se leen contra la Miss Venezuela. (Foto: X)

La responsabilidad quedó en manos de la traductora, presuntamente por haber entendido mal el cuestionamiento y haberle traducido mal a Ileana Márquez; sin embargo, en X y otras plataformas digitales, los comentarios negativos no sólo fueron para la mujer, sino también para la aspirante a la corona presuntamente por no haberse preparado y no haber aprendido el idioma inglés.

"Como se le ocurre ir a un concurso internacional sin saber inglés", "Sheynnis Palacios, la pasada Miss Universo gabó hablando español y con traductor", "por depender de otros, si alguien va a un concurso de tal magnitud debes hablar inglés", "Miss nicaragua tampoco habló en inglés en el certamen del año pasado, no veo problema, el verdadero problema es la mala traductora que está ahí parada", y "así la traductora haya fallado, la culpa es de la Miss por no dominar el inglés", se lee en la red.

Tras el incidente los internautas también reaccionaron con memes. (Foto: X @motiveftJoa)

Además de las críticas por no saber hablar inglés, en redes sociales muchos internautas también salieron a defender a la Miss Venezuela y otros más reaccionaron con memes ante el accidente que ocurrió durante Miss Universo 2024. Por su parte, el pueblo venezolano mantenía la última esperanza de que su aspirante llegara a coronarse, algo que no ocurrió, pues el orden de finalistas fue el siguiente:

Victoria Kjaer Theilving de Dinamarca. Chidimma Adetshina de Nigeria. María Fernanda Beltrán de México. Opal Suchata Chuangsri de Tailandia. Ileana Márquez de Venezuela.

Los venezolanos reaccionaron con memes. (Foto: X @juandavidrrz)

